Влияют ли рейтинги и пиар на политическую судьбу губернатора?

К осени 2015 года рейтинг тогдашнего главы Коми Вячеслава Гайзера достиг рекордной отметки. Вячеслав Михайлович вошел в топ лучших российских губернаторов. И после этого был немедленно арестован. Оказалось — плохая примета…

Поэтому стоит ли доверять рейтингам? Недавно, например, информагентства Коми сообщили, что нынешний руководитель республики Сергей Гапликов «усилил свои позиции в рейтинге политического влияния глав субъектов» и за один месяц поднялся аж на три позиции — с 25-го на 22-е место.



Сергей Гапликов, похоже, не из тех, кто боится испортить свою репутацию…

Хотят удовлетворить. Не у всех получается…

Кто только сегодня не составляет рейтинги — от невнятных «центров исследований» до такой серьезной президентской структуры, как ФСО — Федеральная служба охраны, которая в числе прочего занимается и сбором аналитических материалов, мониторит социальное самочувствие жителей регионов.

Недавно ФСО разместила на своем сайте информационно-аналитический материал «Оценка населением эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (май 2017 года, № 9/4/9/0-308). В нем есть подраздел «Удовлетворенность населения деятельностью глав исполнительной власти субъектов РФ». Причем этот показатель рассматривается в динамике, начиная с 2012 года. Обратимся к цифрам.

Самые высокие рейтинги от ФСО получили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (77,4 процента), губернаторы Кемеровской и Белгородской областей Аман Тулеев (76,5) и Евгений Савченко (71,5). В «подвале» рейтинга оказались губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин (23,2), глава Дагестана Рамзан Абдулатипов (20,7) и глава Карелии Александр Худилайнен (17,6 процента). Глава Коми Сергей Гапликов (35,1 процента) оказался если не в «подвале», то на нижнем «этаже».

Но здесь интересно другое. Если мы посмотрим на изменение доверия населения к руководителю Коми в динамике, то обнаружим, что сегодня Сергей Анатольевич заметно проигрывает лефортовскому сидельцу Вячеславу Гайзеру, чей рейтинг с 2012 по 2014 годы поднялся с 36,3 до 47,2 процента. В 2015 году показатель «удовлетворенности населения деятельностью главы» был равен 44,6 процента.

Впрочем, С. Гапликов не один такой. Нынешнему врио губернатора Кировской области, бывшему сенатору от Коми Игорю Васильеву, также по части доверия населения далеко до другого «коррупционера» Никиты Белых, арестованного летом прошлого года (кстати, на следующий день после посещения Сыктывкара). Если в 2014-2015 годах удовлетворенность работой Никиты Юрьевича выказывали чуть больше 43 процентов респондентов, то с приходом И. Васильева этот показатель снизился до 41 процента.

Итак, согласно данным ФСО, в мае этого года лишь треть жителей Коми была удовлетворена деятельностью администрации во главе с Сергеем Гапликовым. А две трети остались «неудовлетворенными». Есть повод задуматься: может, надо как-то подправить имидж? Например, провести очередную информационную кампанию в местных СМИ…

Путин — наше все

Недавно практически все официозные СМИ республики дружно растиражировали интервью главы Коми Сергея Гапликова «Готов на все сто».

Надо признать, что имиджмейкеры (кто именно беседовал с губернатором, почему-то осталось за кадром) постарались на славу. Высвечивая брутальные качества главы, им удалось создать образ смелого, решительного командира. Эдакий «слуга царю, отец солдатам». И если президент прикажет, то он, Гапликов, готов «ночью и поехать, пойти, поплыть, спуститься в шахту при угрозе взрыва, чтобы лично проконтролировать ситуацию в самом удаленном уголке Республики Коми…»

Оправдать доверие президента, который в свою очередь полностью доверяет Сергею Гапликову (трижды назначал его на разные должности), — вот основной месседж, посылаемый читателям. Собственно, и вся структура интервью кристаллизируется вокруг личности Владимира Путина. Начиная от восторженной оценки Гапликовым фильма Оливера Стоуна и заканчивая словами, что если вопрос в правительстве не решается, «тогда да — иду к Путину».

Апелляция к популярному в России лидеру — старый, но верный пиаровский прием. Светлый образ Владимира Владимировича эксплуатируется практически всеми губернаторами для улучшения их собственного имиджа. Кстати, экс-глава республики Вячеслав Гайзер и его команда в этом смысле не были исключением. Однако горячие признания в любви к Путину не спасли этих людей от следственного изолятора в Лефортово…

Это вам не штрафбат

В целом же получилось отличное яркое интервью. Смущает только, что оно носит откровенно «выставочный» характер. Создается впечатление, будто Сергей Гапликов лишь вчера приехал в республику и жители Коми еще ничего о нем не знают. А он им обстоятельно рассказывает о том, как воспринял новое назначение и что готов к работе «на все сто».

Между тем осенью будет уже два года, как Гапликов «сидит на хозяйстве». Этого времени более чем достаточно для формирования общественного мнения или мнений.

Никакого единства в оценке деятельности губернатора, конечно, нет (и это абсолютно нормально!). Диапазон — от полного одобрения до разочарования и скепсиса.

Приехав в Коми полтора года назад, С. Гапликов весьма энергично взялся за дело. Например, добился заметных успехов в реализации программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Однако он совершил и ряд серьезных, с точки зрения общественности, ошибок. Это касается и уже подзабытой «Программы возрождения республики» (само слово «возрождение» многим показалось глупым и неуместным), и отмены ряда социальных льгот, и непонятных кадровых назначений, и скоропалительного слияния Минпрома и Минприроды.

Следует отметить и сервильность региональной элиты. По идее, оставшаяся на свободе часть чиновничьей верхушки и представители бизнес-сообщества должны были правильно сориентировать приезжего губернатора. Дабы он не чувствовал себя командиром штрафного батальона, прибывшим наводить жесткий порядок в «насквозь коррумпированную республику». Да и почему, собственно, все остальные должны отвечать за Гайзера и Ко? К сожалению, так называемая элита помалкивала в тряпочку — она была на тот момент полностью деморализована многочисленными арестами.

Тем не менее, подобных ошибок новый губернатор мог бы избежать, если бы действовал не сгоряча, а предварительно советовался с представителями общественных организаций, местными активистами. То есть на первых порах ему просто не хватило политического опыта. А ведь национальная республика — дело тонкое. Тут без политики не обойтись. Одних «кавалерийских наскоков» явно не достаточно. Остается надеяться, что такой опыт придет со временем.

В роли громоотвода

Однако наивно думать, будто скепсис общественности можно преодолеть с помощью чисто пропагандистских трюков, информационного шума, чем постоянно занимались и бывшие руководители Коми. Увы, потуги этого доморощенного агитпропа вызывали обратную реакцию — насмешки и раздражение. Ибо на фоне невеселой жизни простых людей оптимистический пафос власти всегда воспринимается как нечто фальшивое и неуместное.

Базовая причина недовольства понятна. В условиях российской авторитарной системы, где первые лица страны по сути находятся вне всякой критики, именно региональная власть становится основной мишенью для недовольных. И губернатор в этом смысле – заложник ситуации. Своего рода «громоотвод» социального напряжения.

Даже если Сергей Гапликов станет суперуспешным лидером региона, это не избавит его от критических стрел. Потому что общая социально-экономическая ситуация в стране остается довольно тяжелой. Маленькие пенсии и зарплаты, «кусачие» цены в магазинах и заоблачные коммунальные тарифы не зависят от воли губернатора. Но ведь не Кремль же за это ругать? Поэтому все «шишки» падают на местную власть, а в первую очередь на голову первого лица региона.

Спокойно реагировать на критику, не впадая при этом в истерику и не занимаясь поиском мифических врагов — пожалуй, самое ценное качество настоящего политика.

В конце концов, как говорил первый глава Коми Юрий Спиридонов (масштаб личности сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений): «Я вам не «Сникерс», чтобы всем нравиться…»

А вообще, все эти «рейтинги-шмейтинги», а также заказные пиаровские опусы практического значения не имеют. Если, конечно, речь идет не о «королевстве кривых зеркал», где создается некая фейковая действительность.

В конечном счете о руководителях судят по реальным поступкам. Иногда, впрочем, их судят по Уголовному кодексу.

Сергей МОРОХИН,

Владимир СУМАРОКОВ.