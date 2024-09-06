Шесть премьер подготовит и представит зрителям в новом творческом сезоне Государственный академический театр оперы и балета Республики Коми. А открылся 67-й творческий сезон 4 сентября. С премьеры – оперы Джузеппе Верди «Аида». Ранее в Сыктывкаре столь масштабное произведение не ставилось.

Ах ты, египетская сила!

Оперу поставили в полуконцертном исполнении – без декораций и театральных костюмов эпохи Древнего Египта. Панируется, что они появятся в следующем сезоне. Представлены только женские костюмы, у исполнителей мужских партий головные уборы, детали украшений и оружие напоминают о древней эпохе фараонов. Причем сыктывкарскую публику не смущал тот факт, что древние египтяне почему-то пели на итальянском языке – возле сцены был экран с субтитрами на русском.

В постановке оперы задействовано три состава – все солисты нашего театра. Главные партии на премьере исполнили Валерия Зеленская (Аида), Борис Калашников (Радамес), Галина Петрова (Амнерис), Кирилл Комаров (Амонасро), Максим Палий (Рамфис), Елена Лодыгина (Жрица), Игорь Земской (Царь Египта) и Николай Калашников (Гонец).



Для работы над постановкой в республику приехали главный дирижер и музыкальный руководитель Московского театра оперетты Константин Хватынец и заслуженная артистка России, оперная певица мировой величины, солистка Большого театра (в 1977-1989 годах) Людмила Шемчук. Хормейстеры постановки – Ольга Рочева и Алла Швецова.

«Аида» – одна из самых масштабных опер, поэтому помимо солистов, музыкантов и хора нашего театра, в постановке были задействованы артисты хора Чувашского государственного театра оперы и балета «Волга Опера», студенты колледжа искусств Коми и оркестр сыктывкарской войсковой части. Они усилили состав оркестра и хора театра.

В основе либретто Антонио Гисланцони «Аида» история из древнего папируса, который нашел ученый-египтолог Франсуа Мариета. Действие «Аиды» происходит в Мемфисе и Фивах во времена владычества фараонов. В опере повествуется о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды – взятой в плен дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне. История драматична тем, что Радамес должен жениться на дочери фараона Амнерис. Вечную любовь Радамес и Аида обретут только в склепе, где их заживо похоронят.

– Мы поняли, что у нас получилось нечто большее, чем мы надеялись, – рассказал на предшествующей премьере пресс-конференции директор театра Алексей Садовский. – У нас получилась полноценная премьера. Было время на подготовку, мы вышли раньше из отпуска. И, конечно же, энтузиазм. Это беспрецедентный творческий акт. К следующему году мы можем качественно разучить материал и сделать полноценную постановку с декорациями и костюмами.

Следующий показ оперы состоится 14 декабря, затем в марте и на открытии фестиваля «Сыктывкарса Тулыс».

Есть билет на балет?

Балетная труппа театра открывает сезон 6 сентября – на сцене Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоится показ балета «Крик» (хореография Андрея Меркурьева). На сыктывкарской сцене «Крик» будет показан 10 и 11 сентября.

В списке премьер также 31 октября и 1 и 2 ноября — опера «Евгений Онегин» (6+). 29-30 ноября – мюзикл на музыку Александра Пантыкина «Мертвые души» (12+). Его ставит выпускница Академии кинематографического и театрального искусства – режиссер Дария да Консейсао. Дария – выпускница Санкт-Петербургской консерватории и Академии театрального и кинематографического искусства Никиты Михалкова. В ее послужном списке оперные постановки и фильмы. Спектакль, впервые поставленный в театре 2011 году Владимиром Акуловым, стал лауреатом премии Правительства РК, пользовался большим зрительским успехом. Возвращение его в репертуар театра – подарок для зрителей.

21 декабря ценителей балетного искусства ждет премьера вечера балета: «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина, «Болеро» и «Альборада» М. Равеля в постановке Андрея Меркурьева.

В 2025 году — 28 февраля и 1 марта состоится премьера балета Петра Чайковского «Спящая красавица», шедевра балетного искусства, с изысканной хореографией, роскошными декорациями и восхитительными костюмами Татьяны Ногиновой (выпустила свыше девяноста спектаклей в драматических и музыкальных театрах, среди них Мариинский и Большой театры). Хореография Мариуса Петипа в редакции Андрея Меркурьева.

Театр готовится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 29 и 30 марта зрители увидят военную оперетту Бориса Мокроусова «Роза ветров» (6+). Впервые поставленная в 1947 году в Ленинграде, а затем обошедшая многие сцены страны эта оперетта о русской душе, о моряках, любви и морском братстве, военно-исторический музыкальный спектакль-мелодрама по мотивам кинофильмов «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы».

26 и 27 апреля состоится премьера балета на музыку Валерия Гаврилина «Дом у дороги» и музыкального спектакля «Военные письма» (6+). Хореографом и режиссером выступит народный артист СССР Владимир Васильев.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.