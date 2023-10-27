ПАСЗР – это объединение законодательных собраний всех 11 субъектов Северо-Западного региона России. В 1994 году оно было организовано для согласованного продвижения законодательных инициатив, обмена правовой информацией, укрепления контактов и диалога между парламентами. Высшим органом ПАСЗР является конференция, которая собирается ежегодно и поочередно в одном из регионов. В этом году честь принимать коллег выпала Сыктывкару.



Открывая заседание конференции, председатель ПАСЗР, спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил депутатов Госсовета с 85-летием законодательного органа государственной власти Республики Коми, которое отмечается в этом году, пожелал успехов на благо жителей региона, а всем представителям Северо-Запада – плодотворной работы в ходе Конференции.

В формате видеоприветствия к участникам мероприятия обратился глава Коми Владимир Уйба, который отметил важность совместной работы. «Вместе легче сформировать единую позицию и продвигать решение вопросов на федеральном уровне», – подчеркнул он.

«Для нас очень почетно принимать такой масштабный съезд парламентариев, особенно в преддверии 30-летия Парламентской Ассоциации, которое мы будем отмечать в следующем году, – обратился к коллегам и приглашенным председатель Госсовета Коми Сергей Усачев. – За весь период существования ПАСЗР было рассмотрено более тысячи законодательных инициатив, многие из которых нашли поддержку на федеральном уровне именно благодаря согласованной в ходе межпарламентского диалога позиции».

В ходе конференции парламентарии Северо-Запада России обсудили около 30 вопросов социальной направленности, бюджетного, пенсионного и административного законодательства, туристской деятельности, экологии, культуры и образования.

Госсовет Коми представил на рассмотрение коллег сразу пять законопроектов, которые были поддержаны единогласно. Речь идет, например, об устранении пробела в пенсионном законодательстве и поддержке права женщин-северянок на досрочный выход на пенсию. («Трибуна» подробно рассказывала об этой инициативе в предыдущем номере газеты — Л.В.) Кроме этого, Госсовет предлагает упростить доступ резидентов Арктической зоны к получению кредитов, снизив требования по необходимому размеру собственных средств заемщика с 30% до 10%; разработать дополнительные меры, позволяющие надзорным и

контрольным органам оперативно пресекать незаконную продажу никотинсодержащей продукции детям; а также освободить местные бюджеты муниципальных образований от платы за оказание услуги по обращению с ТКО в отношении пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Законодатели Новгородской областной Думы выступили с инициативой поддержать региональных работников противопожарной службы, которые, в отличие от пожарных федеральной службы, не имеют права на досрочный выход на пенсию. А также поддержать учреждения культуры в малых городах с численностью до 500 тысяч человек.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов предложил обратиться от ПАСЗР к министру науки и высшего образования РФ В. Фалькову, чтобы абитуриентам, поступающим в высшие учебные заведения культуры, начислялись дополнительные баллы, если они имеют свидетельства об окончании детской школы искусств, художественной или музыкальной школы.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина рассказала о законодательной инициативе внесения изменений в Трудовой кодекс РФ и закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и предложила распространить гарантии, которыми сегодня пользуются доноры крови, на работников, изъявивших намерение стать донорами костного мозга.

Роман Заварин, вице-спикер Заксобрания Вологодской области предложил увеличить размер административного штрафа с 500 до 4000 тысяч рублей за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств.

Все эти инициативы также были поддержаны участниками Конференции.

Кстати

«Историческая гостиная»

Помимо основной повестки Конференции для гостей была подготовлена насыщенная программа. Парламентарии Северо-Запада познакомились с работой ведущих предприятий города и республики, посетили спектакль Национального музыкально-драматического театра.

А вот депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев сам предложил организаторам включить в программу его встречу в одной из школ Сыктывкара. Вот уже семь лет бывший директор кадетской школы проводит уроки памяти в рамках федерального проекта «Историческая гостиная».

Такая встреча с успехом прошла в школе № 18. Михаил Викторович рассказал ребятам о роли города-героя Мурманска в истории Великой Отечественной войны, защитниках Кольского полуострова и знаменитой Полярной дивизии. А также о «рогатой дивизии» – так называли оленно-транспортные батальоны, в которых воевали тысячи ижемских, ненецких, саамских и мансийских оленеводов.

Во время войны на оленях с линии фронта и из тыла противника было вывезено 10 142 раненых солдата, на передовую перевезено восемь тысяч бойцов, 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов. Из тундры эвакуировано 162 аварийных самолета. «Карельский фронт, где воевали оленно-транспортные батальоны, стал единственным участком границы СССР, который не смогли перейти фашистские захватчики», – напомнил депутат.

Урок прошел на одном дыхании. Школьники искренне признались, что многие факты из героической защиты советского Заполярья услышали впервые.

«В Мурманской области и в Республике Коми есть много общего. Например, Мончегорск и Воркута удостоены статуса «Город трудовой доблести»… Мы обязаны сохранить память о Победе!» – напутствовал ребят Михаил Белошеев. По итогам встречи в школе было принято решение о проведении совместных мероприятий кадетов Сыктывкара и Мурманска.

Лиля ВОВК.