Вместо автобуса — гужевой транспорт?

В «Трибуну» обратились жители села Керчомья Усть-Куломского района. Они утверждают, что дети остались без школьного автобуса, который простаивает. В школу ребятишек возят на лошади. По словам директора Керчомской школы Ирины Кузнецовой, проблема связана с переоформлением документов.

— Каждые три года необходимо продлевать карту водителя автобуса, — рассказывает Ирина Андреевна. — Заявку на продление до истечения срока действия карты я отправляла вовремя. Но вместо положенного на переоформление месяца пошел уже третий. Поскольку заявку отклоняли два раза. Как мне объяснила фирма: по техническим причинам.

— А пока вы пересадили детей на гужевой транспорт?

— Мы никуда их не пересаживали, лошадь не нанимали, — отвечает Ирина Андреевна. — У нас только один родитель подвозит своих детей в детский сад и в школу на лошади. Это его право.

Также директор Керчомской школы пояснила, что из соседних сел дети в этой школе не учатся. На школьном автобусе возят только своих. Протяженность села — шесть километров, а школа находится в его центре. А по нормативам автобус должен

возить школьников начального звена, если расстояние от дома до школы больше двух километров, среднего звена — свыше четырех километров. То есть в пределах села автобус должен возить только самых младших детей.

Родители были заранее предупреждены, что возникнут неудобства — им придется приводить и забирать детей. На эту тему два раза проводили общешкольное родительское собрание.

— Как только мы получим документы, рейсы возобновятся. Автобус технически исправен. Водитель обучен и постоянно на рабочем месте, — подытожила Ирина Кузнецова.

Екатерина МАКАРОВА,

Усть-Куломский район.