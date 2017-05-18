Вместо генерала — полковник

В республике — новый руководитель УФСБ. Ведомство возглавил полковник Сергей Демьянишников.

16 мая состоялось представление личному составу УФСБ России по Республике Коми нового руководителя, назначенного на должность указом президента Российской Федерации.

До назначения в Республику Коми Сергей Демьянишников состоял в должности заместителя начальника УФСБ России по Калининградской области.

Генерал-майор А. Калашников, ранее возглавлявший УФСБ России по Республике Коми, в порядке продвижения по службе назначен на вышестоящую должность.