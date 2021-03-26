Несмотря на официальное решение о прекращении обустройства скандальной свалки для захоронения московского мусора в районе железнодорожной станции Шиес на границе Коми с Архангельской областью, там по-прежнему неспокойно – неизвестные лица сжигают и ломают постройки экозащитников.

В середине февраля на Шиесе были сожжены две времянки экоактивистов, которые все называли «Баня» и «Крепость», а пост «Костер» снесен. Через пару дней его вновь установили. Казалось, что все теперь будет нормально, но в середине марта «Костер» вновь порушили неизвестные лица.

Как раз в тот день, когда был уничтожен «Костер», полиция перекрыла дорогу на Шиес со стороны поселка Урдома (Архангельская область). Совпадение? Вряд ли. Позже поступила информация, что в Урдому приехало восемь машин (в том числе микроавтобус без номеров), среди них был транспорт полиции. Имущество экоактивистов с «Костра», по предварительной информации, было вывезено неизвестными лицами в Яренск на двух грузовиках.

Кто-то скажет, что теперь на Шиесе и вовсе не нужны экоактивисты, раз проект обустройства огромной помойки уже свернут. Но нужно ведь еще провести восстановительные работы, а с этим делом, похоже, будут проблемы. На сегодняшний день обещания властей Архангельской области по поводу ближайшего будущего Шиеса никак не стыкуются с реальностью. Чтобы следить за ходом восстановительных работ, и нужны посты экоактивистов, которые представляли из себя скромные времянки из досок, дабы укрыться от непогоды и попить чайку. Кому все это мешало?

После мартовского погрома ответ очевиден – тем, кому не нужна прозрачность в процессе восстановления тамошних земель.

А сам процесс может затянуться надолго, уж точно не до конца весны, когда здесь, по заверениям чиновников, уже намереваются сажать саженцы. Возникли проблемы с вывозом металлолома и имущества мусорщиков. Дорога отсюда одна – зимник до поселка Мадмас (Усть-Вымский район), а там уже тупик. Летом будет действовать паром через Вычегду, но не будет зимника. Что делать? По всем раскладам выходит, что Шиес мусорщиков еще долго не отпустит.

У экоактивистов на Шиесе были флаги России и Коми. Эта символика была не то сожжена, не то украдена. Сложилась весьма щекотливая ситуация для представителей власти, которые любят порассуждать о важности патриотизма и «духовных скрепах». И в то же время не желают видеть очевидного беззакония, как в ситуации с Шиесом и порушенными там символами государственности.

Сергей ПАВЛОВ.