Вместо музея — памятник бесхозяйственности

В редакцию газеты «Трибуна» обратились жители села Усть-Кулом по поводу музея под открытым небом, который начали строить еще в девяностых годах прошлого века. Однако сейчас здание гниет на территории средней школы райцентра.



Это здание могло стать музеем.

Идея у руководителей района была хорошая: построить из бревен дом, рядом поставить деревенскую баню «по-черному». А в доме разместить экспонаты, тем самым воспроизвести картинку быта коми села.

Строительство осуществлялось под эгидой отдела культуры администрации МР «Усть-Куломский». Был возведен сруб под здание музея, покрыта крыша, установлены двери, окна. В начале работа шла хорошо. Но из-за отсутствия денег стройка остановилась. А 6 июня 2006 года тогдашний руководитель районной администрации Александр Юдин подписал постановление «Об изъятии из оперативного пользования отдела культуры администрации МР «Усть-Куломский» незавершенного строительством объекта и передаче его в оперативное управление МОУ «Усть-Куломская СОШ». Проще говоря, музей сплавили школе.

— Когда мне сказали, что на территории нашей школы построят здание музея, я очень возмущалась, — говорит директор школы Ольга Владимировна Пунегова. — Зачем строить районный музей около наших гаражей, теплиц? Неужели нельзя было найти другое место? Только ведь нас никто не спрашивал! А когда восемь лет спустя недостроенное здание передали школе, я была просто в шоке. Оно нам было совсем не нужно! Да и строение слишком маленькое для районного музея — всего 7х7 метров. Что там поместиться-то могло?

— А для завершения строительства деньги выделялись?

— Конечно, нет — ни одной копейки не поступило на счет школы. Так и стоит бедное здание. Чтобы оно не пустовало, мы сделали там склад, двери и окна забили досками.

— Может, надо отдать сруб кому-нибудь из ваших учителей, чтобы сделали из него жилой дом?

— Да кому он нужен! Нижние венцы уже подгнили — никто не возьмет. Лучше уж снести это здание, чтоб не мозолило людям глаза.

В общем, невеселая картина: вместо районного музея на территории школы стоит теперь невзрачный сарай, который скоро и на дрова никто не возьмет. Наверное, про него в районной администрации давно забыли: ведь сколько за прошедшие два десятка лет чиновников сменилось и в отделе культуры, и в руководстве района! И спрашивать, похоже, уже не с кого.

Николай ЛЮТОЕВ.