Подлинный смысл поправок в Конституцию, о котором уже догадывались эксперты, раскрылся в минувший вторник на заседании Госдумы: Владимир Путин по сути получит право находиться у власти столько, сколько он сам захочет.

Еще несколько дней назад общественность выдвигала самые различные версии по поводу конституционных новаций. Зачем Путину понадобилось в пожарном порядке менять Основной закон страны? Одни наблюдатели связывали это с предстоящим в 2024 году транзитом власти: мол, Путин усиливает президентские полномочия ради некоего своего преемника. Другие же видели в конституционной «движухе» стремление ответить на созревший в обществе запрос на перемены. Дескать, хотели перемен – получите. Третьи считали, что это своего рода, дымовая завеса, дабы отвлечь россиян от реальных социально-экономических проблем.

Все оказалось гораздо проще. Госдума не стала дожидаться исхода «всенародного голосования» и уже 10 марта одобрила главную поправку, ради которой, вероятно, и затевалась эта конституционная чехарда, а именно: «обнуление» президентских сроков.

«Сюрприз» от женщины-космонавта

Второе чтение пакета из 400 (!) поправок в Конституцию уже подходило к концу, когда на трибуне Госдумы неожиданно появилась 83-летняя Валентина Терешкова. «Бабушка советской космонавтики», зачитав бумажку, предложила убрать ограничения по срокам для действующего президента.

Еще более неожиданным стало появление в Думе самого Путина. Выступая перед депутатами, он высказался против досрочных парламентских выборов. Зато поддержал предложение Терешковой. Правда, с небольшой оговоркой: если такая поправка будет одобрена Конституционным судом РФ. Хотя в этом никто, конечно, не сомневается.

На вопрос «КП», зачем она это сделала, Терешкова ответила: «Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!» Какие именно люди, космонавтша не уточнила.

А уже на следующий день Госдума приняла закон о поправках в Конституцию в третьем чтении. «За» проголосовали 383 депутата («Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия»). 43 депутата от КПРФ при голосовании воздержались. Как заявил руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко, коммунисты выступают против обнуления сроков.

«Козырь» в рукаве

Теперь задача организаторов назначенного на 22 апреля плебисцита заметно усложнилась. Обсуждение социальных поправок (индексация пенсий, МРОТ и т.д.) сразу же отодвинулось на второй план. А на первый вышли дебаты о президентских сроках.

Таким образом голосование об изменении Конституции по сути превратится в вопрос о том, чтобы «благословить» Путина на пожизненное президентство. Какой процент граждан за это проголосует – сказать непросто. Тем более что время для плебисцита выбрано не самое удачное: обвал рубля, низкие цены на нефть, падение жизненного уровня населения.

Возможно, последний «козырь», который Кремль вытащил из рукава в минувший вторник, это уже некоторый «перебор». Ведь до сих пор конституционные маневры казались тонкой игрой с неочевидными целями.

Конечно, власти будут следить за ответной реакцией общества. На крайний случай возможен и вариант отмены (переноса) плебисцита в связи с коронавирусом. Кстати, власти Москвы уже ограничили проведение массовых акций, включая митинги протеста, с числом участников более 5 тысяч человек.

Замучаетесь считать!

Президентские полномочия Путина истекают в 2024 году. Это будет его четвертый срок на посту главы государства (два раза по четыре года и два раза по шесть).

В общий «зачет» Путина, как многие считают, входят и годы (2008-2012), когда номинальным президентом был Дмитрий Медведев, но реально страной управлял премьер-министр Владимир Путин.

Таким образом, к концу второго шестилетнего срока «гарант Конституции» приблизится к сталинскому рекорду бессменного пребывания во власти.

Теперь, когда 67-летнему Путину собираются обнулить президентский срок, в 2024 году он получит возможность избираться на два «новых» шестилетних срока. То есть править еще 16 лет, вплоть до 2036-го. Но это, конечно, теоретически. Ведь, как говорится, «люди предполагают, а Господь располагает…»

Виктор ПРОТАСОВ.