Вместо порчи сняла деньги (Происшествия и криминал от 18 февраля)

Вместо порчи сняла деньги

«Мастер по снятию порчи и сглаза» лишила воркутинца денег.

35-летний мужчина решил воспользоваться услугами ясновидящей через интернет. Женщина пообещала, что поможет разрешить его жизненные неурядицы, и на протяжении двух недель морочила парню голову. Свои виртуальные сеансы она оценила в 12 800 рублей. Не получив желаемого результата, мужчина обратился в полицию с заявлением по факту мошенничества.

Физрук-развратник

34-летний преподаватель физкультуры привлечен к уголовной ответственности.

СУ СКР Коми возбудило уголовные дела по статьям «разврат» и «насилие». По версии следствия, воплощать свои преступные замыслы в реальность учитель одной из сельских школ начал еще в 2016 году. Его потерпевшими стали два ученика школы, которые к тому же, как утверждают источники «КП-Коми», являются его родными братьями. Физрук надругался над детьми после занятий в раздевалке.

В колонию за долги

Житель Визинги задолжал своим детям свыше миллиона рублей.

Сысольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего ранее неоднократно судимого мужчины. Он признан виновным в неуплате алиментов без уважительных причин и в нарушении решения суда (поскольку это деяние совершено неоднократно). Задолженность по алиментам превысила 1 млн рублей. Суд назначил горе-папаше наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Показалось, что смеются»

В Эжве от рук нетрезвого мужчины пострадал человек.

Инцидент произошел вечером 12 сентября 2021 года. Пьяный мужчина, освободившийся месяц назад из мест лишения свободы, проходя мимо дома 13 по ул. Комарова, услышал смех с балкона, подумал, что смеются над ним, и решил разобраться. Он поднялся в квартиру потерпевшего и, когда последний вышел на площадку подъезда, нанес ему удар ножом в область живота. По иронии судьбы, на балконе этого человека не было вовсе. Суд учел обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе признание вины и раскаяние в содеянном, но за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью приговорил нападавшего к 6 годам в ИК общего режима.

Жених из Африки не приехал

72-летняя сыктывкарка оформила кредит, чтобы помочь возлюбленному приехать в Коми.

После смерти супруга женщина искала общения и вскоре в социальной сети познакомилась с неким Робертсом. Интернет-собеседник быстро расположил к себе даму, рассказав, что он – вдовец, воспитывает приемную дочь, служит по контракту в составе миротворческой миссии на севере африканского континента. Спустя два месяца возлюбленный заявил, что готов приехать в Сыктывкар, и просил помощи. Якобы в случае досрочного убытия ему нужно выплатить некую сумму. Доверчивая сыктывкарка оформила кредит и отправила деньги знакомому. Спустя несколько дней пришло письмо, где от имени руководства военных сил у потерпевшей требовали дополнительно 6,5 тыс. евро за переезд Робертса. Женщина обратилась за помощью к родным, а те посоветовали сообщить в полицию. В итоге пенсионерка потеряла 127 тысяч рублей.