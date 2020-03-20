Каждую зиму приуральцы, проживающие в частных домах, сталкиваются с проблемой завоза твердого топлива.



– Наши дома отапливаются с помощью твердотопливных котлов. Каждый год заказываем уголь, пишем заявление на имя главы Печоры, – рассказывает жительница села Приуральское Елена Ретунская. Администрация определяет поставщика угля. В этом году поставщиком стал Печорский филиал АО «Коми тепловая компания». Топливо нам должны были доставить 27 января 2020 года, но из-за погодных условий (зимник постоянно заметает) первые машины с углем добрались до села только 6 февраля. Причем уголь выгружался вперемешку со снегом.

Сельчане рассортировали уголь по мешкам (каждый брал именно столько, сколько заказывал). Но оказалось, что топлива всем не хватило. Глава села позвонила в АО «КТК», высказала претензии сельчан и попросила довезти остальное. Но доставщики ответили, что грузили уголь в соответствии с накладной.

– Эту накладную мы подписывали всем селом заранее – еще до завоза угля. То есть расписались в том, что у нас претензий нет, и заплатили деньги. Компания поставила такое условие – без предоплаты и подписей возить не будут, – продолжает Елена Николаевна. – Нам пришлось согласиться, мы не ожидали обмана.

Считают убытки

Из администрации Печоры приезжала комиссия – взвешивала мешки с углем. Угля действительно не хватало. По путевому листу указывалось, что в одной машине 12 тонн, но фактически получилось 6,8 тонны. В другом грузовике должно быть 10 тонн, а фактически – 8,3 тонны. И так – во всех машинах.

– 18 февраля в Приуральское приезжал сенатор Валерий Марков, который обещал разобраться в ситуации. Но, видимо, забыл свое обещание. А 4 марта нас посетили глава Печорской муниципальной администрации Наталья Паншина и министр сельского хозяйства Анатолий Князев. Наталья Николаевна в присутствии министра заверила, что вопрос уже решен и доставка начнется 5 марта. Но до сих пор ни одной машины с углем в село не приезжало. А еще через несколько дней глава села Вера Головина сообщила, что уголь привезут только тем, кому его вообще не досталось. Получается, что моя семья понесет убыток в сумме 8 755 рублей, так как мы заплатили за 6 тонн (по 2736 руб. за тонну), а угля получили всего 2,8 тонны, – сокрушается Елена Ретунская.

– Мы и так покупаем уголь с запасом. Ведь он может закончиться в декабре, а привезут, скажем, только в марте либо неизвестно когда. Однако закупки впрок тоже не спасают, – расстраиваются сельчане.

«Будет дорога – подвезем»

«Трибуна» обратилась в Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» с просьбой прокомментировать ситуацию.

– Уголь мы вывозим из Кожвы. В данный момент не можем завезти топливо в Приуральское из-за бездорожья, – пояснила инженер снабжения «КТК» Галина Зорник. Потеплело – и дорогу «разъездили». До Конецбора дорога хорошая, а дальше идет через лес и болото. Но как только дорога станет проезжей, груз мы доставим.

– Галина Григорьевна, а в первый раз почему не весь уголь завезли?

– Мы завезли 10 рейсов по 8 тонн. В двух машинах оказался снег, потому что уголь пришел в ноябре, долго лежал и, естественно, его замело снегом.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Печорский район.