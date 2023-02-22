Внук обокрал старушку (Криминал от 24 февраля)

22-летний житель Сысольского района покусился на имущество родной бабушки.

Сорвав замок с двери сарая, внук утащил оттуда бензопилу, которую вскоре продал, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба – 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Восемь дней – за чужой счет

54-летний мужчина из Эжвы оплачивал чужой банковской картой покупки в продуктовых магазинах.

Он нашел банковскую карту на одной из сыктывкарских улиц и на протяжении восьми дней, пока карту не заблокировала ее владелица, покупал с ее помощью мелкие товары. Личность мужчины удалось установить с помощью камер видеонаблюдения в торговых точках. Вину свою эжвинец признал и возместил потерпевшей ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев принудительных работ в исправительном центре.

Кровавая драма в Усогорске

На днях житель Удорского района выслушал приговор суда по обвинению в убийстве родственника.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года во время совместного распития спиртного в квартире дома по ул. Комсомольской поселка Усогорск. Во время ссоры 39-летний тесть избил зятя, а затем нанес ему несколько ударов в область шеи и лица неким колющим предметом. От массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия. Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в ИК строгого режима.

Подкидыш в подъезде

В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело в отношении матери, бросившей ребенка в чужом доме.

Вечером 16 февраля младенца обнаружил на лестничной площадке жилец одного из домов по Октябрьскому проспекту . Он вышел узнать, почему так долго плачет ребенок, и увидел на полу у мусоропровода сверток. Мать подкидыша разыскали, ею оказалась 23-летняя жительница Печоры. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Ударил женщину поленом

46-летний житель Койгородского района угрожал расправой своей бывшей пассии.

В отсутствие хозяйки бывший сожитель забрал из дома некоторые вещи. Хозяйка, выпив для храбрости, решила разобраться с «воришкой». Между бывшими влюбленными завязался конфликт, и дама, не стесняясь в выражениях, оскорбила мужчину. Тот взял полено и ударил ее по руке, а после, повалив на пол, стал угрожать расправой. Возбуждено уголовное дело.

Разбойник напал на девочку

Вечером 12 февраля, находясь на территории, прилегающей к одному из сыктывкарских домов по ул. Кутузова, злоумышленник совершил разбойное нападение на девочку-подростка с целью хищения ее имущества.

Мужчина применил насилие: несколько раз ударил девочку рукой по голове и пытался душить, отчего она потеряла сознание. Нападавший задержан. Ведется следствие.