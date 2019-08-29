Внук первого главы Коми, вероятно, покончил с собой

В элитном коттеджном поселке в Подмосковье нашли мертвым внука бывшего главы Коми Юрия Спиридонова.



По сообщению «Московского комсомольца», 32-летнего мужчину нашли мертвым в элитном коттеджном поселке «Довиль» в подмосковном Одинцово. Тело обнаружила домработница 25 августа около 16 часов дня, когда пришла убраться во дворе дома. Она рассказала, что у мужчины были изрезаны руки на сгибе локтей. По словам родственников погибшего, 32-летний Федор не очень любил общество, предпочитал жить уединенно. По данному факту проводится проверка.