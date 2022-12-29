Во дворе – дрова, в доме – труп (Криминал от 30 декабря)

Недавно Усть-Вымский районный суд приговорил 59-летнего жителя поселка Жешарт к 12 годам лишения свободы.

Пожилой мужчина отправится в колонию за то, что прикончил своего собутыльника. А началось все с пьяной застольной ссоры в доме с печным отоплением. Гостю не понравилось, что в помещении было холодно, а хозяин отказался идти за дровами. Буян рассвирепел и несколько раз ударил приятеля в живот. После чего гость спокойно допил водку и ушел. Лишь спустя сутки хозяина нашли в доме мертвым.

«Выходи, я тебя убью!»

В Сосногорске 20-летний продавец убил неадекватного посетителя магазина.

Поздно вечером в магазин «Красное и белое» зашел мужчина. Он был без штанов и в состоянии наркотического опьянения. Он что-то бессвязно выкрикивал и швырял на пол взятые с витрины бутылки. В складском помещении, схватив стол, он, прикрываясь им, стал прижимать к стене студента, работавшего продавцом-кассиром. Во время борьбы металлические ножки стола отломались, продавец поднял одну и нанес ею удары по голове и животу нападавшего. Посетитель же другой ножкой стал бить по двери, ведущей в туалет, где спряталась женщина-кассир. «Выходи, я тебя убью!» – кричал наркоман. Приехавшие по вызову полицейские доставили дебошира в больницу, где на следующий день он скончался. А студент, который, по мнению суда, превысил необходимые пределы обороны, приговорен к 1 году лишения свободы.

Уснул на месте преступления

В Удорском районе 68-летний пенсионер проник в магазин, разбив стеклянную дверь булыжником.

В торговом зале он набрал в пакеты продуктов и спиртного, однако вынести похищенное не смог, поскольку выпил и закусил тут же, на месте преступления. А после этого сладко уснул. Полицейские, прибывшие в магазин после сигнала охранной сигнализации, грубо разбудили воришку. Оказалось, что ранее его уже судили за аналогичное преступление. Новый приговор: 1 год и 9 месяцев в колонии строгого режима.

Сельская поножовщина

В Корткеросском районе пьяный «отчим» чуть было не убил двух человек.

46-летний мужчина поссорился с сожительницей и избил ее. 23-летний сын женщины вступился за мать, но получил от дебошира девять ножевых ранений. Пострадавший с трудом добежал до соседей, и те вызвали «скорую». Молодой человек остался жив, а злоумышленник в тот же день ранил ножом еще одного односельчанина. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в ИК строгого режима.

Драма под Воркутой

Водителя снегоболотохода признали виновным в гибели 19-летнего парня.

46-летний воркутинец вместе с супругой, дочерью и 19-летним знакомым отправились кататься в сторону тундры, однако на месте слияния рек Сыръяги и Воркуты транспортное средство перевернулось. Парень во время ЧП находился на заднем сиденье без спасжилета. Когда снегоболотоход перевернулся, он, не умея плавать, утонул. Водитель признал свою вину и оказал помощь матери погибшего. Мать парня ходатайствовала о закрытии уголовного дела, но суд все же назначил водителю наказание: 9 месяцев ограничения свободы.