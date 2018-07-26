Во время игры школьница получила травму, вызвавшую отек мозга

В Прилузском районе произошла нелепая и трагическая история. Пятиклассница Гурьевской школы получила травму во время спортивных занятий. Футбольный мяч, запущенный другим учеником, угодил ей в голову. Через несколько дней школьница впала в кому и умерла.

Как рассказала «Трибуне» мать умершей девочки Оксана Зизганова, ее дочь очень любила спорт. Зимой Ира бегала на лыжах, занимала призовые места в районных соревнованиях, а летом играла в футбол…

Директор школы: без комментариев

Родственники девочки ходили в школу, дабы узнать, что же произошло в тот роковой день. Директор школы им тогда рассказала, что мячом попали на занятии в спортзале: мол, ребята обычно занимаются на улице на спортивной площадке, а когда погода плохая – в спортзале. Спортивную секцию в Гурьевской школе ведет приходящий учитель физкультуры из Объячевской спортшколы.

– Мы с сестрой ходили к этому тренеру. Он сказал, что случай такой был, но удар был не сильный и прошел по касательной. После этого он подходил к Ире, и все было нормально. Она, по его словам, даже смогла продолжить игру, – рассказывает Оксана Николаевна. – При этом тренер сообщил, что игра была на улице. Значит, появилось расхождение в показаниях преподавателей. Мы полагаем, что был сильный удар, а травму она получила все-таки на уроке физкультуры.

– Почему вы так считаете?

– Во-первых, одна девочка на девятый день после смерти призналась, что Ире попали мячом на уроке физкультуры, она от удара упала и плакала, а физрук ее успокаивал. А во-вторых, Ира сама об этом мне рассказывала.

Когда мы, родственники, опросили штатного физрука, он ответил, что ничего подобного не было. Я понимаю, что в спорте без травм не бывает. Но я не понимаю другого: почему в школе это скрывают?! – возмущается Оксана Николаевна.

Корреспондент «Трибуны» обратилась с вопросом к директору Гурьевской школы Любови Потаповой: что она может пояснить про травму на уроке физкультуры?

– Никаких комментариев для газеты я давать не буду! Потому что тем, кому положено, я уже ответила, – категорически заявила директор.

Диагноз по телефону

Удар мячом по голове 12-летняя школьница получила 15 мая, но в тот день родителям ничего не рассказала. На следующий день к вечеру у девочки опух правый глаз. Только тогда она сообщила, что случилось на физкультуре.

17 мая бабушка повела девочку в Гурьевский ФАП. Оказалось, что фельдшер в отпуске, ее заменял другой медработник. Она осмотрела Иру, затем позвонила в Летку педиатру, чтобы проконсультироваться. По телефону ей посоветовали назначить глазные капли, мазь и «Супрастин».

– Почему девочку не отправили к хирургу, окулисту?

– Возможно, медики подумали: фингал – пустяк, так пройдет. А после смерти дочери они стали утверждать, что якобы отправляли нас к окулисту, но мы отказались. Но такого не было! На руках у нас нет направления к узким специалистам. В ФАПе, видя всю серьезность ситуации, должны были организовать госпитализацию, а если бы мы от этого отказались, взять с нас официальный отказ. Мы же никаких документов не подписывали.

Девочку вынесли на руках

Болела Ирина неделю. С опухшим глазом лежала не в больнице, а дома. Потом ее выписали, дали справку, освободили только от физкультуры. Также порекомендовали продолжить ранее назначенный курс лечения.

После выписки состояние девочки ухудшилось: начались сильные головные боли, высокая температура, рвота. Родственники снова обратились за медицинской помощью в местный ФАП. Но, по словам Зизгановой, медработник сослалась на занятость и не смогла подойти. И предложила везти больную девочку самостоятельно в Летку.

Родственникам пришлось нанимать частника. Девочка на ногах уже не стояла, из дома ее пришлось выносить на руках. Когда Иру доставили в Летскую больницу, хирург обследовал ее и сразу определил, что ситуация очень серьезная. Он сам поехал сопровождать на «скорой» девочку до Объячево.

– В Объячевской больнице Иру положили в реанимацию. Но как могут в районной больнице провести серьезное обследование, если там нет нужного медицинского оборудования? Мы просили, чтобы ее сразу везли в Сыктывкар. Врачи сказали, что якобы «город не берет», поскольку состояние у девочки не критичное. Хотя у Иры была уже невнятная речь, она не могла толком шевелиться, – вспоминают родственники девочки.

– Это все было в субботу, 26 мая, – продолжают они. – В воскресенье утром в Объячево сказали, что опять будут обследовать. В итоге по результатам обследования все-таки приняли решение госпитализировать Иру в Коми республиканскую больницу. Потом звонили туда каждые два часа, узнавали, а «скорая» все ехала… Кто и как передавал информацию, непонятно. Из Сыктывкара приехала обычная «скорая», хотя должны были выслать реанимобиль. Тем временем Ира впала кому. Утром в понедельник ее увезли, она была без сознания. Сделали операцию, но было поздно. На следующий день дочка умерла…

Вскрытие показало

После инцидента делом занялся Следственный отдел по Прилузскому району. Рассмотрев материалы проверки по факту смерти 12-летней девочки, следователь вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления.

– Я же не утверждаю, что мою дочь преднамеренно убили на уроке. Но то, что в селе нет качественного медицинского обслуживания – это факт. С самого начала и до конца – бездействие, безразличие медиков. Если бы сразу поставили правильный диагноз, назначили необходимое лечение, моя дочь сейчас была бы жива. А врачи пустили дело на самотек, не оценив степени тяжести ее состояния. Травма глаза привела к тяжелым осложнениям. Вскрытие показало: причиной смерти стал отек головного мозга. Жаловаться на врачей бесполезно, добиться справедливости сложно. Но ведь невозможно смириться со смертью ребенка!..

Оксана Николаевна написала заявление в прокуратуру и надеется на объективное расследование.

Екатерина МАКАРОВА, Прилузский район.