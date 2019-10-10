Во время репетиции режиссер театра получила удар по голове – на нее обрушилась штукатурка

В статье «Кажется, доигрались», опубликованной в прошлом номере, «Трибуна» рассказала о том, что Национальный музыкально-драматический театр оказался под угрозой закрытия.

Зал, в котором выступают артисты, находится в ужасающем состоянии. Фирма-подрядчик не справилась с ремонтом кровли. В итоге рабочие разбежались, оставив после себя полный разгром.

Отчаявшиеся артисты обратились в «Трибуну», а также написали открытые письма Сергею Гапликову, сенаторам Дмитрию Шатохину и Валерию Маркову, председателю Госсовета Надежде Дорофеевой.

«Подарок» упал с потолка

На этой неделе в разгромленном театре случилось ЧП. Во вторник, 8 октября, во время репетиции премьерного спектакля «Дона козин» («Дорогой подарок») упал с потолка брусок.

Напомним, что угроза обвала потолка уже была: часть штукатурки осыпалась ночью, и тогда никто не пострадал. На сей раз без жертв не обошлось.

Причем в роли жертвы оказалась главный режиссер театра Светлана Горчакова, на которую свалился кусок штукатурки.

Запаниковавшие артисты вызвали «скорую». К счастью, Светлана Гениевна отделалась легкой травмой. В разговоре с корреспондентом «Трибуны» она сообщила, что, кроме шишки на голове, других повреждений нет.

Встреча с труппой

Предыдущая публикация в «Трибуне» вызвала большой резонанс, в том числе и во властных кругах. А недавнее ЧП в театре, видимо, стало последней каплей – и чиновники зашевелились.

Артисты, которые теперь вынуждены репетировать в строительных касках, рассказали, что министр культуры Коми Сергей Емельянов уже в среду пригласил их к себе, а вечером того же дня он и сам примчался в театр.

– Министр, как всегда, успокаивал, чтобы мы не волновались напрасно: мол, ситуация под контролем. Говорил, что его двери всегда для нас открыты, он готов к диалогу и незачем выносить сор из избы, – рассказали «Трибуне» артисты Нацтеатра. – Сергей Емельянов обещал взять на контроль Министерства культуры договора с другими площадками, которые нам удобны, где бы мы могли показывать наши постановки. А до этого мы сами бегали и договаривались…

Кроме того, министр пообещал артистам в течение полугода закончить суд с прежним подрядчиком и завершить долгожданный ремонт.

Екатерина МАКАРОВА.