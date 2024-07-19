На днях Воркутинский суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальника канализационных очистных сооружений (КОС) ООО «Водоканал», а также заместителя главы города. Им инкриминировали преступления, связанные с нанесением вреда водным ресурсам.

Ты смотри, что плывет!

Напомним, что 24 декабря 2022 года на воркутинских очистных сооружениях произошла масштабная авария. Там обрушились железобетонные плиты перекрытий, прорвались канализационные трубы. В результате тонны сточных вод, в том числе и фекалии, ручьями потекли в реку. Аварийная ситуация продолжалась несколько дней. По официальным данным, ущерб составил 11 млн рублей, а восстановительные работы обошлись казне в 52 млн рублей.

По мнению прокуратуры, причиной «дерьморазлива» стало бездействие начальника КОС и заместителя мэра. Хотя и градоначальник, и его ближайшее окружение не могли быть не в курсе того, что очистные сооружения в любой момент могут разрушиться. Из того же Водоканала в мэрию шли сигналы о бедственном состоянии сооружений.

Однако градоначальник Ярослав Шапошников, игнорировавший эти предупреждения, избежал какой-либо ответственности за резонансное ЧП. Еще до окончания следствия он отбыл в зону специальной военной операции.

В итоге в роли «стрелочницы» оказалась женщина – начальник КОС, которую суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты. А вице-мэр Юрий Слонис, обвиненный в халатности, отделался штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Пострадавшей от аварии стороной оказалось и «рыбное» ведомство. Иск Управления Росрыболовства на сумму 11 млн рублей будет рассмотрен позднее в порядке гражданского судопроизводства.

Направление в психбольницу

Если г-на Слониса оштрафовали на четыре миллиона рублей, то другой высокопоставленный чиновник мэрии отделался мелким штрафом в 4 тысячи рублей. Правда, совсем по другому делу.

Речь идет об Александре Литвинове – начальнике управления делами администрации Воркуты. Мировой судья Горняцкого судебного участка оштрафовал г-на Литвинова за употребление наркотиков и обязал его пройти диагностику в Воркутинской психоневрологической больнице. Наркотики, возможно, были легкими, поэтому и наказание – не очень тяжелым?

В каком состоянии Литвинов и, возможно, другие представители власти «управляли делами» и как это влияло на качество принимаемых решений, осталось за скобками. Возможно, вскоре мы увидим и других фигурантов, которых направят на обследование в местную психбольницу.

Основания для таких предположений имеются. Как уже сообщала «Трибуна», в июле прошлого года был задержан начальник управления городского хозяйства администрации Воркуты Кирилл Арабов. При обыске в его автомобиле и на квартире были обнаружены наркотики в значительном размере. Часть наркотических средств он, возможно, передавал знакомым.

Сакраментальный булгаковский вопрос: как же такие люди могут возглавлять «отдел очистки»? – конечно, витает в воздухе. И это касается не только очистных сооружений.

Рыба гниет с головы

Впрочем, наркота – это, так сказать, «попутный газ». Г-ну Арабову инкриминируют в первую очередь получение крупной взятки от представителя управляющих компаний. По договоренности с взяткодателем он рассчитывал получить 3,6 млн рублей, но успел – только 750 тысяч руб., после чего был арестован.

Все это происходит в маленьком городе, каким теперь стала «столица мира». И среди признаков ее деградации не только умирающие поселки и огромные долги, но и кадровый кризис. В «Заполярной кочегарке» возник острый дефицит грамотных управленцев. Ну или хотя бы относительно честных, которые не берут взяток и не «балуются» наркотиками.

Кстати, недавно воркутинские власти обратились в Сыктывкарскую мэрию с письмом, в котором просят поддержать идею объединения Сыктывкарского и Воркутинского водоканалов. Доведя систему водоснабжения своего города, что называется, «до ручки», «коллеги из Заполярья» теперь предлагают деловое сотрудничество в сфере водоснабжения.

Как говорится, будем «дружить домами» и вместе управлять делами? Но в Сыктывкаре, где вода пока еще относительно чистая, а серьезных аварий не наблюдалось уже очень давно, эта инициатива, мягко говоря, не вызывает энтузиазма.

Виктор СЕМЕНОВ.