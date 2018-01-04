Водители автобусов получают «серую» зарплату

В течение минувшего года «Трибуна» регулярно освещала ход «необъявленной войны» между руководством компании «САТП № 1» и республиканской организацией профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, что реском профсоюза настаивает, что стоимость проезда в автобусах явно завышена, в работе компании имеются нарушения, а контроль за перевозчиком со стороны надзирающих органов утрачен. Совокупность этих факторов вызывает подозрение, что руководству САТП-1 покровительствует республиканская власть.

Как рулит монополист

А накануне Нового года состоялось событие, которое может пролить свет на происходящее в компании с неожиданной стороны. Об этом рассказал председатель республиканского комитета профсоюза автомобилистов и транспортников Иван УРСУ:

— Деятельность руководства САТП-1 привлекла внимание рескома профсоюза практически с первого дня его работы: к нам стали поступать жалобы сотрудников на странную систему оплаты труда, которая была внедрена на предприятии. Много вопросов вызвали проведенные администрацией Сыктывкара и Ухты аукционы по организации пассажирских перевозок, после которых ООО «САТП № 1» превратилось в монополиста. Антимонопольная служба республики вынесла администрации города предписание о нарушении законодательства, однако никаких мер по исправлению положения так и не принято, точка в данном вопросе не поставлена.

После того, как САТП-1 приступило к выполнению контракта на перевозки в Сыктывкаре, его руководитель Александр Рукавишников публично пообещал организовать сбор оплаты за проезд в электронном виде, установив валидаторы (прибор для оплаты проезда с помощью электронных носителей) в каждом автобусе. Это позволило бы производить учет сбора выручки до копейки. Однако ничего из обещанного сделано не было. Более того, господин Рукавишников лишил город в 2017 году солидной поддержки из федерального бюджета, не обновив парк автобусов. Дело в том, что по существующей государственной программе по переводу автобусов на газомоторное топливо при покупке в 2016 году 40 автобусов республика получила из госказны 123 миллиона рублей. В 2017 году новые автобусы не приобретались, хотя федеральная программа действовала!

Незаконная система

— В течение двух лет мы пытались достучаться до руководителя компании, организовать, точнее даже — реанимировать работу профсоюзной организации, — продолжает Иван Урсу. — Однако взаимопонимания не нашли. Более того, работник предприятия Иван Кузьма, попытавшийся создать первичную организацию, был под надуманным предлогом уволен.

Поводом, по всей вероятности, стало то, что Иван Кузьма попытался вывести из тени систему оплаты труда, которая, как утверждал реском профсоюза, является незаконной. Дело в том, что официально водители получают зарплату в пределах 10-12 тысяч рублей, а остальную «зарплату» они получают, присваивая деньги, собранные сверх установленного плана по сбору выручки. Если, конечно, у них что-то остается после сдачи установленной нормы в кассу.

В иске в суд Иван Кузьма потребовал признать систему оплату труда в САТП-1

незаконной и взыскать с предприятия задолженность по зарплате, а в целом привести зарплату в соответствие с Федеральным отраслевым соглашением. После тщательного изучения материалов федеральный суд иск удовлетворил. Суд постановил взыскать с ООО «САТП № 1»

дополнительно за март, апрель и май еще 62 тысячи 621 рубль. Верховный суд на днях оставил решение в силе. Теперь каждый водитель данного предприятия может обратиться в суд с таким же иском и потребовать перерасчета своей зарплаты за отработанные месяцы.

Нужно отметить, что добиться такого решения Ивану Кузьме удалось в содружестве с рескомом, который привлек для этого специалистов, в частности, бывшего руководителя «ООО «Альфа-Транс» Максима Теплякова, который специализируется на защите интересов работников в судах по трудовым и гражданским вопросам.

Республиканская организация профсоюза транспортников и автомобилистов будет следить за развитием событий.