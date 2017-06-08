Водители автобусов жалуются на кабальные условия и утверждают, что их пытаются превратить в воров

На прошлой неделе директор САТП-1 Александр Рукавишников подписал приказ об увольнении водителя автобуса Ивана Кузьмы по пункту 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ. Как злостного нарушителя дисциплины, не исполняющего трудовые обязанности без уважительных причин.

Однако многие в коллективе уверены, что Ивана уволили за строптивость и желание создать профсоюзную организацию — в назидание другим. А еще в САТП-1 опасаются, что увольнение Кузьмы — не последнее, за ним последуют другие. Как говорят между собой водители и кондуктора, директор таким образом «ставит строптивых в стойло». Чтобы остальные молчали.

Письмо прокурору

Между тем в адрес прокурора РК Сергея Бажутова направлено коллективное письмо, подписанное группой водителей ООО «САТП № 1» (текст приводим с некоторыми сокращениями).

«Мы устроились в САТП-1 с 1 января 2017 года, где нам предложили подписать трудовой договор, согласно которому мы должны работать на маршруте согласно плановой системе: сдаем выручку каждый день после окончания смены. За рейс (круг) нужно сдать определенную сумму в кассу. За выполнение плана нам начисляют «белую» зарплату в размере 10-12 тысяч рублей. Остальная (основная) часть зарплаты зависит от выручки, собранной сверх установленного плана: она остается у нас на руках. Естественно, эта часть зарплаты нигде не учитывается, никакие налоги с нее не платятся. Но план постоянно повышался, и сегодня он таков, что собрать дополнительные деньги для получения «неучтенной» зарплаты практически невозможно, порой мы работаем даже в долг.

Нас заставляют нарушать режим труда и отдыха, установленный законодательством. При выезде на линию нам выдают по два графика и два путевых листа, где продолжительность рабочего дня растягивается на 18 часов. Между тем при выдаче зарплаты в табелях учета мы видим, что работаем в месяц не более ста часов, отчего зарплата в 10-12 тысяч рублей является вполне вроде бы приемлемой.

Мы устроились на новое предприятие потому, что альтернативы просто не было. Предыдущее место работы — ООО «Верас» («Гермес») — перестало существовать, а аукцион на пассажирские перевозки в городе выиграло ООО «САТП № 1».

Теневая сторона

Как рассказали «Трибуне» водители, подписавшие письмо, примерно по такой же схеме они работали и в «Гермесе». Там после сдачи денег в кассу на «черную» зарплату у водителя оставалось до трех тысяч рублей в день. За месяц получалась солидная сумма.

Аналогичные условия, по их словам, до конца февраля действовали и в САТП-1:

ежедневно нужно было сдать примерно шесть тысяч рублей, на руках у экипажа автобуса оставалось от тысячи до полутора тысяч рублей. Из них водитель должен был часть отдать кондуктору — его зарплату.

Но потом план увеличили в два раза, а новые автобусы отобрали, зато дали списанные старые «пазики», которые предложили «довести до ума» и на них «делать деньги». В результате получилось, что на ряде маршрутов экипаж за день не мог собрать нужную сумму. И водителям предложили «добавлять» свои деньги — из той самой «белой» зарплаты.

Другими словами, людям дали привыкнуть к заработку, который их устраивал, а как и кто отчитывается за неучтенные деньги, их не должно было интересовать. Водители не обращали внимания на двойную бухгалтерию, дикую переработку (работая по полторы, а то и по две смены, они отрабатывали свыше двухсот часов при норме 156 в месяц!). При устройстве на работу им обещали, что зарплата будет не меньше 40 тысяч (столько должен получать хороший водитель по отраслевому тарифному соглашению). Поначалу они столько и получали, но на старых автобусах, которые все время ломаются, завышенный план вытянуть стало невозможно!

И первым отказался сдавать собранные деньги (точней — добавлять «недосбор» из собственного кармана) Иван Кузьма. Впрочем, таких «недисциплинированных» оказалось сразу несколько, а потом — десятки. Водителям, которые должны были платить зарплату кондукторам из остатков, платить стало просто нечем…

«Невыездные» шоферы

На строптивцев тут же нашлась управа: тех, кто не сдал нужную сумму, на следующий день не выпускали на линию. Кстати, наверняка сыктывкарцы заметили, что в последние месяцы на многих маршрутах приходилось долго ждать автобусов.

Однажды, как рассказали водители, один за другим с линии сходили автобусы «пятерки»: водители просто приходили в диспетчерскую и сдавали путевки: они отказывались работать в «минус»! Дошло до того, что в кабинет к заместителю директора Дмитрию Чепурнову пришла делегация (шесть десятков человек), потребовав отменить непосильные поборы. Руководство бунт погасило, отменив на время «невыездных» и снизив нагрузку. Но потом все вернулось на прежние позиции.

«От описанной схемы получения зарплаты водителям может сложиться впечатление, что мы сами не сдаем деньги, оставляя их у себя, то есть воруем, — говорится в письме прокурору. — Но это не так! Мы действуем по схеме, предложенной руководством!»

Гонки на маршрутах

Водителям предлагалось даже продавать «нестандартные билеты» — на собственный страх и риск. Но они понимали: если попадутся, то начальство их же и обвинит в воровстве.

Через приемную Иван Кузьма попробовал получить справки по зарплате, по отработанному времени. После этого «любопытного водилу» сняли с линии и поставили на ремонт. На следующий день появилась докладная, что Кузьма на рабочем месте отсутствовал! А вскоре его и вовсе уволили.

По данным группы «бунтарей», 6 июня на всех маршрутах в автобусах отсутствовал 81 кондуктор. Водителям, в целях экономии, предложено самим «обилечивать» пассажиров: экономятся деньги на оплату труда кондуктора. Как продавать билеты и одновременно управлять автобусом в «час пик» на городских маршрутах — трудно даже представить…

Надо отметить, что на предприятии появилась целая группа, которая решила искать правду и даже создала свой сайт в интернете. Но сегодня на предприятии тихо: вслед за увольнением Ивана Кузьмы подготовлены приказы об увольнении еще двоих его «соратников».

А заканчивается письмо к прокурору так: «Полагаем, что преступный трудовой договор, предложенный нам, необходимо отменить, поскольку нас принуждают гоняться за пассажирами, собирая выручку. Это значит, устраивать гонки на маршрутах, обгонять конкурентов любой ценой, порой создавая аварийные ситуации. Работая по предложенной схеме, мы сознаем, что условия труда водителя настолько опасны, что жизнь и здоровье пассажиров под постоянной угрозой».

Анатолий ПОЛЬКИН.