Мы, жители поселения Верхнеижемский, просим через газету обратиться к недавно избранному Главе республики Владимиру Уйба с просьбой разобраться в ситуации, в которую попали. Дело в том, что в наших домах ежегодно в летний период отключают горячую воду на два месяца. Мы не можем сменить управляющую компанию, нам странным образом повышают тариф за коммунальные услуги. Внятного объяснения этому от местных властей мы так и не получили.

На протяжении семи лет у нас так часто менялись управляющие компании, что мы не успевали их запомнить, новое название «управляшки» узнавали лишь в квитанции. Собрания не проводились, протоколы не подписывались.

А в январе текущего года администрация Сосногорска сообщила нам, что конкурс по отбору управляющей компании признан несостоявшимся из-за того, что не оказалось желающих «управлять» нашим жилым фондом. В результате управление жилищно-коммунального хозяйства района 27 января заключило договор с ООО «Эконом». А с 1 февраля управление утвердило тариф в размере 45 рублей за один квадратный метр (ранее действовал тариф 19 руб. 29 копеек).

За разъяснениями мы обращались в прокуратуру, к руководителю республиканской службы Стройтехжилтехнадзора, в Управление Федеральной антимонопольной службы, в администрацию Президента страны. Ответ пришел только от жилищной инспекции Сосногорска и только по горячей воде.

Нам непонятно, каким образом формируется тариф в домах, которые приватизированы, и в домах, где жилье — муниципальное: они отличаются чуть ли не в два раза. Выяснилось, что муниципального жилья у нас в поселке более 50 процентов, а потому тариф вырос почти в два раза! Раньше за квартиру площадью 52,1 кв. метра плата составляла около 1000 рублей, а теперь возросла до 1840 рублей!

После обращения в администрацию Президента Жилинспекция Сосногорска сообщила, что «по вопросу нарушения ООО «Сосногорской тепловой компанией» режима обеспечения горячей водой в домах на улицах Садовой и Центральной возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.23. КоАП РФ, в ходе которого будут детально изучены причины подачи горячей воды». Только нам от этого сообщения легче не стало.

Н. ЧЕГОДАЕВА, Е.УЛЯШОВА,

Т. СЕЛИНА, Г. БЫКОВА,

С. НЕКРАСОВА, —

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