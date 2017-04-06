Ровно год тому назад, 8 апреля, любители рыбалки, пробурив лунки для подледного лова, обнаружили в реке Ухта следы нефти. Местная власть по неизвестным причинам не сразу забила тревогу. Промолчал «Ухтаводоканал», водозабор которого попадал в зону крупного разлива нефтесодержащей жидкости.

Но шум, поднятый в социальных сетях, и давление общественников-экологов не позволили замолчать проблему. Было объявлено чрезвычайное положение на части акватории реки Ухта – от поселка Шудаяг и выше по рекам Ухта и Ярега.



Теплые воды от очистных НШУ Яреганефть плавят снег по берегам Малого Войвожа.

Пьем, не зная что

Через шесть месяцев, в конце сентября прошлого года, на поверхности реки Ухта была замечена плывущая пена неизвестного происхождения. Нефтяники, дабы снять с себя подозрения, обратились к одному из авторов этой статьи и в его присутствии нашли источник образования «пены» вблизи очистных сооружений поселка Водный, которые контролирует «Ухтаводоканал». Однако официально установить происхождение «пены» или иной источник загрязнения реки так и не удалось.

30 ноября 2016 года, то есть через восемь месяцев после громкого ЧП, специалисты местной гидрологической станции вновь зафиксировали факт загрязнения воды нефтепродуктами. На этот раз в створе реки Ухта, а также на левом берегу и середине реки Ижма в поселке Усть-Ухта. Взятые ими пробы воды были отправлены на экспертизу в Сыктывкар для проведения анализа и получения точных данных о загрязнении. На сайте администрации МО ГО «Ухта» появились результаты проб на содержание нефтесодержащих продуктов: 30 ноября они были равны 1,96 мг/куб.дм (при норме 0,6), 1 декабря — 0,065 мг/куб.дм. Приведенные цифры могут свидетельствовать о разовом выбросе, природа которого тоже не была установлена.

Все эти примеры свидетельствуют о том, что жители Ухты подвергаются постоянному риску загрязнения воды нефтесодержащими и иными, неустановленными, опасными для здоровья продуктами. Известно ведь, что в реку сбрасываются не только очищенные стоки из систем водоотведения и ливневой канализации. В этой ситуации чрезвычайно важно получать своевременную и объективную информацию о случаях загрязнения воды и прибрежной почвы реки Ухта, на которой расположены открытые водозаборы для подачи питьевой воды городу.



В середине марта возведен гидрозатвор (третий рубеж).

Кто следит за чистотой?

Согласно Уставу МОГО «Ухта» и природоохранному законодательству РФ чиновники администрации обязаны оперативно информировать горожан о произошедших событиях и правилах безопасного поведения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, каковой, к примеру, являлся весенний ярегский нефтеразлив 2016 года. Но, увы! Только спустя пять дней после обнаружения попадания нефтепродуктов в реку в ответ на тревогу общественности появилась скудная информация о произошедшей беде и введении режима ЧС на территории городского округа. У экологов сразу возникла куча вопросов, среди которых один из главных: как определялись границы чрезвычайной ситуации? Почему они оказались на акватории реки Ухта от поселка Шудаяг и выше по течению до впадения реки Ярега с притоками ручьев Малый Войвож и Большой Войвож? Неужели грязь и нефтепродукты вверх по течению поднялись?

Никто не объяснил, почему город не вошел в зону ЧС и каким образом остановлено движение нефти и нефтесодержащей жидкости вниз по реке на расстоянии пяти километров от Шудаяга. Если 8 апреля комиссия обнаружила нефть в устье Яреги, то к вечеру она наверняка уже доплыла до Ухты.

Местная власть не пояснила и причин появления пены в сентябре 2016 года на поверхности реки Ухта от очистных поселка Водный. А на состоявшемся 30 ноября (день очередного ЧП) совещании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел новый руководитель администрации МОГО «Ухта» Магомед Османов, было сказано лишь, что угроза попадания загрязненной воды в водозабор исключена. В связи с «плановыми ремонтными работами» более недели открытый водозабор на реке Ухта (в районе улицы Губкина) был отключен, водоснабжение города осуществлялось из подземных источников водозабора «Пожня-Ель».

При всем этом надо понимать, что чиновники Ухты лишь озвучивают информацию о состоянии водной среды, исходя из данных обследований, которые обязано проводить главное действующее лицо в этой ситуации — МУП «Ухтаводоканал». Именно оно уже три года является гарантирующей ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения.

За семью печатями

«Ухтаводоканал» имеет аккредитованную лабораторию для производства химического и бактериологического анализов питьевой воды и очищенных стоков, в том числе и уровня загрязнения (включая радиоактивное) почв и водных объектов. Источник финансирования лаборатории – тарифы на питьевую воду и прием стоков. Это означает, что все жители МОГО «Ухта» оплачивают не только работу лаборатории, но и ту информацию, которую «Ухтаводоканал» обязан доводить до населения. Однако такая информация в СМИ как отсутствовала, так и отсутствует до сих пор.

Информационный голод касается и жителей поселков. Если в самой Ухте, которая в большей части снабжается водой пожняельских скважин, показатели «в норме», то каково состояние питьевой воды в Яреге и Шудаяге? Четкого ответа на эти вопросы нет. А вот к качеству работы аккредитованной лаборатории они есть. Один из них возник еще в период прошлогоднего апрельского разлива нефти.

Так, по материалам проверки Росприроднадзора по Республике Коми содержание нефтепродуктов в пробах воды из реки Ухта ниже водозабора на 11 апреля 2016 года, по данным Отдела анализа и мониторинга окружающей среды Сыктывкара, составило 2,9 мг/куб.дм, что почти в десять раз превышает норму. А по данным испытательной лаборатории МУП «Ухтаводоканал», содержание тех же нефтепродуктов на 14 апреля 2016 года (то есть через три дня) составило всего 0,62 мг/куб.дм, что тоже превышает норму, но всего лишь в два с лишним раза и выглядит куда более успокоительно. Чем объяснить разницу в показателях двух лабораторий, применяющих одну и ту же методику исследования?

В ожидании беды

Что же происходит в водах реки Ухта сегодня? Как МУП «Ухтаводоканал» отрабатывает включенные в тарифы на ХВС и ВО затраты на содержание и работу своей аккредитованной лаборатории для производства химического и бактериологического анализов питьевой воды и очищенных стоков? Мы задаем эти вопросы через год после крупного нефтеразлива совсем неслучайно. Активисты-экологи на прошлой неделе по сигналам жителей осмотрели гидрозатвор для улавливания сгустков нефтепродуктов на ручье Малый Войвож. Очень похоже, что сброс загрязненных, причем теплых, стоков из неисправных очистных сооружений НШУ «Яреганефть» продолжается. В интернете уже появились первые сообщения граждан о наличии следов нефтепродуктов на береговой промоине у Шудаяга выше автомобильного моста. Может, аккредитованная лаборатория «Ухтаводоканала» прояснит ситуацию? Когда ухтинцам ждать новой беды?

В завершение сообщим, что суд по итогам прошлогоднего разлива вынес приговор начальнику участка пoдготовки, отгрузки нефти и закачки подтоварной воды Нефтешахтного управления «Яреганефть» Леониду Антоновскому. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ: допустил сброс загрязненной нефтепродуктами воды в очистные сооружения предприятия. Загрязненная вода в результате попала в воды ручья Малый Войвож, а также рек Ухта, Ижма.

Антоновский признал вину, он оштрафован на 190 тысяч рублей. По нашему мнению, это лишь в малой части объясняет проблемы с критическим состоянием водной среды в нашем регионе. Необходима отстройка всей системы, отвечающей за экологическую безопасность, которую граждане содержат на свои налоги.

Валерий ТОРЛОПОВ,

Владимир ИВАНОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ.