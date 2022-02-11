В республике продолжается «война» двуногих с четвероногими, и обе стороны несут потери. За год от собачьих клыков погибло два жителя республики, счет пострадавших идет на десятки. Но вместо того, чтобы заставить местную власть решать проблему бродячих стай, люди устраивают бойню животных. Причем чаще всего жертвами человеческой жестокости становятся не агрессивные псы, а самые безобидные дворняжки.

В прошлом выпуске «Трибуна» сообщала, что в сыктывкарском поселке Нижний Чов животных стали массово травить неизвестным веществом. Активизировались догхантеры и в других районах. А в конце прошлой недели соцсети распространили сообщение об очередном таком случае: на улице Вуктыла неизвестный расстрелял из ружья дворовую собаку.

Жил-был пес..

Вуктыльцы звали его по-разному, каждый на свой лад: Принц, Чипка, Пушок, Снежок. В ответ он приветливо вилял хвостиком. Ведь у бездомных не бывает имен, а это безобидное существо было благодарно людям за любое внимание.

Пса во дворе любили, иногда подкармливали. Но недавно местные заметили, что на голове дворняжки появились глубокие открытые раны. С помощью волонтеров Центра защиты животных «Сердце чистейшей породы» несчастного пса отвезли к ветеринару.

Ветврач извлек из тела бедняги дюжину дробин. А поскольку раны уже гноились, потребовалась сложная трехчасовая операция. Псу Веселому (так его назвали волонтеры) наложили на раны швы и установили катетер. Неравнодушные вуктыльцы собрали деньги на его дальнейшее лечение – оно будет долгим.

Сейчас Веселого забрал к себе домой один из волонтеров. Между тем Центр защиты животных обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что необходимо установить личность неизвестного, который открыл стрельбу в городе по живой мишени.А в минувшую среду Центр разместил информацию о новой жертве догхантера, который застрелил щенка, обитавшего возле городской больницы.

Частое обвинение

Дело порой доходит и до расправ с защитниками животных. Так, 1 января с.г. в селе Зеленец двое мужчин зверски избили пенсионерку, которая кормила бездомных собак. Женщина получила серьезные травмы и попала в больницу.

На этой неделе правоохранители установили личности нападавших. Ими оказались двое молодых сельчан, которые, как выяснилось, и раньше конфликтовали с зоозащитницей. Теперь мировой суд будет принимать решение о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения.

Тузику повезло

В прошлом году «Трибуна» писала о случае вопиющей жестокости, который произошел в селе Серегово Княжпогостского района. Там дворовому Тузику отстрелили нос, выбили дробью зубы.

Но искалеченного пса удалось спасти, и сейчас его судьба не вызывает опасений. Пес-инвалид попал в хорошие руки – его приютила Ирина Бычкова. В семье Бычковых четверо детей, которые обожают домашних животных, и теперь у них три собаки и кошка.

Волонтеры сыктывкарского приюта «Друг» рассказывают, что, попав в доброе окружение, Тузик теперь выглядит вполне счастливым. Он подружился со всеми домочадцами, включая кошку, и «вместе с ней вылизывает ее котят». Воспрянувший духом пес даже начал озорничать: таскает обувь и грызет ее на хозяйской кровати. Но семья Бычковых так любит Тузика, что прощает все его шалости.

Екатерина МАКАРОВА.