Полгода назад депутаты местного Совета избрали нового главу поселения Войвож. Им стал Владимир Врадий, человек энергичный, инициативный.

Войвож – поселок депрессивный, проблем накопилось здесь очень много. Пытаясь их решить, Владимир Анатольевич со своими предложениями обращался в районную администрацию. А когда стал получать из Сосногорска дежурные отписки, обратился за помощью к депутатам Госсовета. Да и сам он стал ездить в Сыктывкар, пытаясь решить вопросы в региональных министерствах и ведомствах. Однако такая самостоятельность явно не понравилась районным чиновникам.

А коль так, непоседливого главу причислили к стану оппозиции. Ну а как с «оппозицией» справляется чиновничья рать, многим сосногорцам давно известно. Когда в Совете района самоорганизовалась группа сельских депутатов и началась деловая критика руководства района за бездействие по проблемам поселков, вскоре были «приняты меры». У двух депутатов из этой группы нашлись «коррупциогенные» факторы в декларациях: один забыл поставить свою подпись в нужной строчке, другой послал декларацию в администрацию главы РК, но оказалось, что там не хватает листа с данными на родственников.

Спрашивать о том, где были отделы администрации, которые могли бы проверить и помочь исправить случайные ошибки, нет смысла – ведь именно эти мелкие описки и являются «страшным компроматом». И на основании таких вот ошибок одного «коррупционера» депутаты-«единороссы» уже вышибли из Совета. Но второго убрать не удалось – не хватило одного голоса.

Похоже на митинг?

Видимо, осознав, что с таким главой покоя в кабинетах не будет, чиновники «нашли» и у него «жуткую коррупцию». Оказалось, он не в срок сдал декларацию. Причем поддержала эту позицию прокуратура района. Вопрос об отрешении Владимира Врадия от власти был вынесен на сессию. Казалось бы, депутаты проголосуют «за» единогласно – так уже бывало. Однако на заседание пришел «народ с улицы» – те самые избиратели, которые имеют право слышать то, что обсуждают народные избранники.

Целый час слуги народа пытались доказать людям, что их мнение ничего не значит. В конце заседания прокурорше пришлось даже пальчиком залу погрозить: дескать, это все смахивает на незаконный митинг. И сессию закрыли.

Однако через полчаса депутаты собрались заново, только уже без народа. Но и тут ничего не вышло: даже депутаты от партии власти вдруг прозрели! Единогласно решили: пусть новый глава работает дальше.

Пока в Войвоже и в кабинетах Сосногорской администрации все спокойно. Но это, видимо, только на период выборной кампании. И чиновники, и прокуратура сейчас заняты другими делами. А когда выборные страсти утихнут, могут вспомнить и о беспокойном Врадии – сейчас в поселке только и разговоров об этом…

Николай БРАТЕНКОВ,

депутат Госсовета РК.