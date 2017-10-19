Вокруг «убитой» автотрассы не утихают скандальные страсти

На этой неделе инициативная группа жителей ижемского поселка Том организовала чрезвычайное собрание. Они выразили недоверие губернатору Сергею Гапликову и обратились к Владимиру Путину с просьбой о воздействии на республиканскую власть, чтобы она решила проблему автодороги Том — Керки.

Однако претензии группы сельчан, высказанные к республиканским чиновникам, – лишь «верхушка айсберга». Помимо этого вокруг злополучной дороги рагорается и скандал «районного масштаба», в котором участвуют местная власть и сельские предприниматели.

Без хозяина

— Приграничная дорога проходит по территориям трех муниципалитетов: Ижемского (29 км), Сосногорского (82 км) и Ухтинского (15,5 км), — говорит один из организаторов собрания Михаил Хохлин. — Мы почти 10 лет бьемся, чтобы участком протяженностью 130 километров (от Керок до Тома) владел один собственник. С одного и спрос будет! А пока у дороги три хозяина, порядка не жди. К примеру, Ухтинский участок за четыре года ни разу не ремонтировали…

— В свое время дорога принадлежала леспромхозу, который ее и обслуживал, — продолжает Михаил Иванович. — После ликвидации леспромхоза дорогой занимался районный ДРСУ. С 2005 года дорога фактически стала бесхозной. С того момента началась активная переписка жителей томского куста с районными и республиканскими властями. Цель бесконечных писем и ходатайств заключалась в придании дороге статуса региональной или межмуниципальной, а также в передаче ее в собственность республики. Мы добивались того, чтобы ее содержанием занималось Дорожное агентство либо Ижемский район. Но за много лет дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Лишь муниципалитеты оформили на участки право собственности. Большую надежду в решении проблемы мы возлагали на нового главу региона Сергея Гапликова. В прошлом году на встрече с ижемцами он обещал решить проблему до конца 2016 года. Уже в этом году инициативная группа вновь отправляла «челобитную» губернатору. Реакции не последовало.

Ижемский «экстрим»

— Трасса Том — Керки для жителей томского куста является дорогой жизни. Только по ней жители отдаленных поселков Том, Койю и деревни Картаель могут выехать на «большую землю», только по ней завозятся продукты первой необходимости и прочие товары. По этой разбитой дороге приходится трястись детям, больным и старикам. А в одном только нашем поселке — 300 пенсионеров, — говорит председатель Совета ветеранов поселка Том Николай Канев. — Добираемся в центр кто как может. Как-то зимой, в 30-градусный мороз, машина моего сына на ухабистой дороге попала в глубокую яму и сломалась. За подмогой ему пришлось с маленьким ребенком пешком протопать почти семь километров до ближайшей ухтинской деревни Кедва. И таких примеров можно привести много… Поэтому мы и решили организовать собрание, на которое пришло полсотни неравнодушных жителей. Также присутствовали руководитель района Любовь Терентьева, представители Ижемской администрации и Ухты. Участники собрания горячо обсуждали проблемный участок дороги Том — Койю, который находится в собственности Ижемского района. Аукцион по круглогодичному содержанию дороги выиграл предприниматель из Тома Игорь Рубан. Но у него нет соответствующей техники на содержание дороги. Еще одна претензия к нему — на торгах слишком занижает цену контракта, порой до 70 процентов. От полутора миллионов остались рожки да ножки — на такую сумму только лопатой ямы засыпать! За нарушения горе-подрядчик получал предписания, и его неоднократно подвергали штрафным санкциям…

— Почему все «шишки» достались только одному подрядчику Игорю Рубану? — задаю вопрос организаторам собрания. — Дорогу, которая в плохом состоянии на протяжении всего участка, круглогодично содержат три подрядчика. Ухтинский участок — предприниматель из поселка Койю В. Эйсмонт, а самый длинный участок — Сосногорский — обслуживает ижемский предприниматель Л. Артеев. Еще один вопрос: почему критическую «стрелу» направляете только на С. Гапликова, а местную власть, сидящую на хозяйстве, минуете?

— Возмущенные жители поселка на собрании по полной «отхлестали» и руководителя района Л. Терентьеву, — возразил М. Хохлин.

Н. Канев в свою очередь добавил, что подвергся критике и глава поселения Василий Кожевин, которому пока не хватает управленческого опыта.

Кстати, Николай Николаевич в беседе с корреспондентом отметил и своеобразные «плюсы» бездорожья: в отдаленный поселок особо не ездят представители надзорных органов. По его словам, с мусорной свалкой в поселке полный аврал. Но на томскую свалку контролирующие ведомства закрывают глаза.

Своя рука — владыка

— Будучи депутатом райсовета, куда я только не обращался, чтобы дорога перешла в одни руки. И все же добился паспортизации дороги, — рассказал «Трибуне» депутат райсовета, предприниматель Игорь Рубан. — Согласно законодательству, один подрядчик все равно не сможет обслуживать и содержать мосты и дороги. Поэтому обращение, принятое на недавнем собрании, — только сотрясение воздуха! Зато томские «революционеры» устроили «бои местного значения», а меня, «виновника» мероприятия, не удосужились даже туда пригласить. Местные власти и приближенные к ним люди всячески пытаются выдавить меня из дорожного бизнеса. Я уже третий год обслуживаю дорогу Том — Койю, в прежние годы работал и на Сосногорском участке. Раньше ко мне не было претензий — они появились лишь в этом году. Но почему-то грехи других подрядчиков власти стараются не замечать. У других нарушения не только в технологическом процессе, но и в документах. Все это происходит из-за того, что прибыльный бизнес кому-то очень нужен. Именно с приходом Кожевина на должность главы поселения на меня начался «накат»…

По мнению Игоря Рубана, глава поселения действует в интересах своих родственников и приближенных. Он привел серьезные факты, которые нуждаются в проверке и, как утверждает депутат, должны заинтересовать прокуратуру.

Компромат заказывали?

— До избрания главой поселения Кожевин занимался лесозаготовкой, имеет пилораму, а поскольку чиновнику нельзя совмещать коммерческую деятельность, то переоформил бизнес на зиц-председателя. Об этом томчане знают. Налицо конфликт интересов, — считает Николай Канев.

Еще в начале сентября районные власти вместе с депутатами поселения в очередной раз обсудили злополучный участок дороги, который содержит «неугодный» Игорь Рубан. Затем началась «информационная атака» — в людных местах появились листовки, где подробно были расписаны сведения об участии в аукционах по содержанию и ремонту дорог подрядчика Рубана. В листовках указаны и максимальные цены, и цены после торгов, а также перечислены все штрафы и предписания предпринимателю.

Зато, по словам депутата райсовета, почти месяц в поселке не работал стационар — единственная приезжая врач ушла в отпуск, а специалист, который должен был ее заменить, отказался. Но власти даже «ус не пошевелили», чтобы стационар не закрывался, хотя и временно. Четыре года назад, когда хотели власти закрыть стационар, Рубан был одним из организаторов многочисленного митинга, благодаря такой протестной акции томчане сумели отстоять закрытие круглосуточного стационара.

Вплоть до поджогов…

Отметим, что еще два года назад с письмом в «Трибуну» обращался житель Койю Николай Козлов, сообщавший о незаконных рубках деловой древесины вокруг лесных поселков. По его словам, следы преступления привели на частную пилораму местного предпринимателя.

После этого у Козлова подожгли сразу две лесные избушки и склад. Сгорело все имущество — телевизор, спутниковая тарелка, станция, лодочные моторы и бензопилы. Но поджигателей так и не нашли.

Кстати, досталось тогда и корреспонденту «Трибуны», побывавшему на той самой вырубленной делянке. Сначала ему поступали звонки с требованием не печатать материал, а затем и откровенные угрозы…

Наталья КОЛОДИНОВА.