«Волчий билет» для серых хищников

Сообщения о том, что волки разгуливают по улицам сел и деревень, приходят из разных уголков Коми.

Проблема в том, что отстреливать волков в границах населенных пунктов нельзя, травить запрещено, а устраивать облавы в лесу крайне сложно.

Депутаты Госсовета Коми в ближайшее время намерены рассмотреть вопрос «О регулировании численности волков». Что они решат — пока сказать трудно. Но было бы разумно использовать опыт других регионов. К примеру, в Устьянском районе соседней с нами Архангельской области, чтобы стимулировать добычу волков, охотникам выдаются премии: 20 тысяч рублей за волчонка, 30 тысяч за волка, 40 тысяч за волчицу. В год в одном только этом районе добывают около 30 особей.