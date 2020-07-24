В «Трибуну» поступил пакет документов от предпринимательницы из Сосногорска. Она столкнулась с ситуацией, которую, по ее мнению, очень точно выражает старинная пословица «Рука руку моет».

В декабре прошлого года ООО «СеверТранс» заключило с управлением ЖКХ администрации Сосногорска муниципальный контракт на снос нескольких деревянных сараев возле дома № 20 на улице Пионерской. От подрядчика требовалось освободить площадку и разровнять территорию, сделав песчаную засыпку. Сумма контракта была небольшой, срок маленький — строения нужно было снести в течение месяца. Однако после начала работ оказалось, что под сараями имеются погреба, причем в один из них провалился работник предприятия, получивший травмы.

Руководитель подрядной организации Людмила Терентьева направила в администрацию письмо, в котором указала, что в контракте имеется ошибка – не учтены работы по засыпке подвалов. Если же их не засыпать привезенным грунтом, а просто «посыпать сверху песочком», то подвалы превратятся в ловушки, в которые могут попасть прохожие. Она высказала опасение в том, что отвечать за них придется как раз подрядчику, сносившему сараи и устроившему такие «волчьи ямы». При этом Терентьева сослалась на статью 95 Федерального закона ФЗ-44, который предусматривает внесение изменений в условия контракта в подобных случаях.

«Черный список»

Подрядчику было предложено заполнить подвалы обломками сараев и засыпать ямы песком. Но Л. Терентьева отказалась и даже обратилась в надзорные органы. Вместо того, чтобы признать ошибку и пересмотреть контракт, мэрия пошла «своим» путем. Долгие переговоры и выяснения отношений с чиновниками закончились тем, что контракт был расторгнут, а подрядчик попал в «черный список» — его внесли в РНП (реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков).

По мнению Л. Терентьевой, Коми УФАС подошла к поступившей бумаге из мэрии Сосногорска формально, не став разбираться в том, почему не выполнен контракт.

28 мая Л. Терентьева обратилась в Сосногорскую прокуратуру с просьбой проверить законность действий местных чиновников. Ответ, подписанный заместителем прокурора Сосногорска К. Клемешевым, весьма удивил заявительницу. Прокурорский работник отметил, что, поскольку контракт не был выполнен в срок, действия администрации являются законными.

Как считает Л. Терентьева, надзорные органы не разобрались в ситуации. Между тем в том же ответе из прокуратуры говорится, что администрация, разорвав контракт с ООО «СеверТранс», заключила договор на засыпку ям с другим подрядчиком, который и засыпал их к 19 июня. В результате то, что можно было сделать за месяц еще минувшей зимой, летом доделывала уже другая контора!

Теперь руководитель ООО «СеверТранс» Людмила Терентьева обратилась в суд, который должен оценить действия как администрации, так и УФАС. После внесения предприятия в «черный список» оно не имеет права участвовать в конкурсах и аукционах, заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью. Это чревато для него полным разорением и банкротством.

Анатолий ПОЛЬКИН.