Волки разгуливают под окнами

Стая волков атаковала ижемское село Кипиево. За последнее время хищники задрали около десятка собак. Сельчане напуганы, что опасность может грозить и людям.

— Два дня назад хищники средь бела дня унесли еще одну нашу собаку. Первую загрызли на прошлой неделе ночью, — возмущена жительница Кипиево Алена Сметанина. — В ту же ночь непрошенные «гости» загрызли и соседскую собаку. На следующий день, когда пошли по волчьим следам, недалеко от села, на месте бывших колхозных построек, нашли трех растерзанных волками собак.

— Позавчера в два часа ночи соседи от воя проснулись, а большой волк уже успел схватить их собаку и побежал в лес. Живем в страхе, боимся лишний раз выходить на улицу, тем более детей одних выпускать, — продолжает А. Сметанина. — Дошло до того, что матерые уже днем стали разгуливать по улице, а по ночам воют под окнами. По поводу нападения хищников я обращалась и в полицию, и к главе поселения. Но у нас один участковый на три припечорских поселения (Няшабож, Брыкаланск, Кипиево), который находится за тридевять земель – в Няшабоже. А местные охотники без лицензии не рискуют идти на волков.

— Я такого не припомню, чтобы волки атаковали наше село, — добавляет местный охотник Петр Рочев. — В конце прошлой недели ночью волк унес и мою 9-летнюю собаку. Судя по следам, волк с волчицей пришли со стороны соседнего села Брыкаланск, а волчье логово находится глубоко в дебрях леса.

За прошлый год численность волков в республике увеличилась в два раза, а уничтожено лишь 78 хищников.

Наталья КОЛОДИНОВА.