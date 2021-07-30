Волонтеры со всего мира трудятся в поте лица

К «чуду света» – по твердой дороге

Плато Мань-Пупунер – одно из семи чудес России и визитная карточка Северного Урала. Но попасть сюда трудно – нет дорог. На помощь пришли неравнодушные люди в лице ответственного туроператора и волонтеров со всего мира.

На их плечах самое трудное – завершить обустройство 10 километров экологической тропы от горного лагеря до столбов выветривания. За все время на маршруте успело поработать больше 100 человек разных национальностей со всего света: Россия, Австралия, Швейцария, Франция, Испания и Великобритания, страны ближнего зарубежья.

За 38 дней работы нового сезона уже построено 890 метров настилов, уложено больше 1500 метров лаг, забито 600 свай, прибито 1700 ступеней и перенесены тонны стройматериалов. Сейчас там трудится третья смена волонтеров. В данный момент общая протяженность непрерывного твердого покрытия составляет 2590 метров.