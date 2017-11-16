Вопрос об изучении национального языка вызвал бурю эмоций

На прошлой неделе ижемцы вышли на митинг в защиту коми языка. В это же время с одиночным пикетом выступила в Москве доцент МГУ, самостоятельно изучившая коми язык, москвичка Анастасия Васильева. Одиночные пикеты прошли также в Удорском районе. За отмену приказа выступили и участники конференции МОД «Коми войтыр» в Сыктывдинском районе.

Республиканским законодателям рекомендовали не принимать поправки в закон РК «Об образовании» в сторону ущемления положения коми языка как государственного.

Кто первый начал?

В 2011 году начал действовать закон об обязательном изучении коми языка в школах республики. Противники «обязаловки» указывали на то, что национальный язык должен преподаваться только в местах компактного проживания этого народа. Протестанты (в основном, жители северных городов) обращались в суды и собирали петиции.

В начале года неожиданно «взбунтовались» и родители усть-куломских школьников (там преобладает коми население). Они тоже считают, что обучение коми языку должно быть по желанию.

«Если крылья оторвут…»

Учитель коми языка Выльгортской школы Мария Коснырева является призером и разработчиком многочисленных проектов и конкурсов этнокультурной направленности. На прошедшей коми конференции она отметила, что приказ Минобраза может свести на нет все усилия, разработки и достижения последних лет педагогов-языковедов.

— В регионе, где язык титульной нации является государственным, изучение национального языка должно быть обязательным, — уверен заведующий отделом языка, литературы и фольклора Коми научного центра УрО РАН доктор филологических наук, доцент Евгений Цыпанов. — Подобная ситуация уже была в республике, когда родному языку детей учили по желанию родителей. В середине 70-х годов были закрыты все коми национальные школы… Сегодня у нас в отделе языка работают 14 лингвистов-исследователей. Если еще в конце прошлого столетия республиканские министерства и ведомства активно практиковали так называемые социальные заказы научно-исследовательских работ, то в последние годы заказов нет.

Уникальный Центр

Под угрозой закрытия оказался и Центр информационных языковых технологий, разработки которого вывели Коми в число ведущих регионов по информационному сопровождению коми языка в интернете.

Центр состоит из двух подразделений: бюро официального перевода, которое осуществляет перевод нормативно-правовых актов, и межрегиональной лаборатории информационной поддержки функционирования финно-угорских языков (Fu-Lab).

Функция лаборатории — внедрение коми языка в новые сферы деятельности человека. Там разработали клавиатуру для финно-угорских языков, внедрили программу проверки правописания, электронные пополняемые словари, электронный корпус коми языка, общедоступную базу художественных произведений на коми языке, недавно занялись и озвучкой учебников.

Благодаря уникальной лаборатории (аналогов нет ни в одном национальном регионе) каждый желающий может с легкостью изучить даже трудный коми язык.

— В декабре центру будет шесть лет, но сегодня возникла проблема с финансированием этого учреждения, — говорит руководитель центра Марина Федина. — Для 12 сотрудников даже на зарплату нет денег!

По ее словам, на этот год центру на осуществление деятельности и на приобретение аппаратуры было выделено пять с половиной миллионов рублей, а на следующий год определена сумма на миллион меньше.

«Любовь к родному пепелищу»

Свою позицию по этому вопросу высказал и глава республики Сергей Гапликов. Сохранение и развитие родного языка — это сфера как государства, так и каждого гражданина. Любовь к истории, языку и культуре родного края должна прививаться с малых лет, в семье.

Такого же мнения придерживается и Алексей Рассыхаев, коми ученый и общественник.

— В нашей семье мы говорим на родном, красивом и мелодичном коми языке. Это традиция. Главное, чтобы не терялись ступеньки в мостике, который соединяет поколения. Язык — часть культурного наследия. Мы сами, носители национального языка, прежде всего должны быть заинтересованы в его сохранении, использовании и передаче детям, должны стремиться к самоидентификации. Мои дети с молоком матери впитали безграничную любовь к маминому языку. Русскому научились лишь в детском саду. Но это им не помешало адаптироваться. Двуязычие — ценное преимущество, всегда идет на пользу. Люди с двумя языками более адаптивны.

Наталья КОЛОДИНОВА.