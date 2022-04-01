Ажиотаж в продуктовых магазинах, очереди за сахаром – это, конечно, неприятно. Но еще хуже – очереди за жизненно необходимыми медицинскими препаратами, которые начали стремительно дорожать и исчезать из аптек.

Причем из-за вступивших в силу международных санкций процесс перехода привычных и доступных лекарств в разряд дефицитных начинает принимать лавинообразных характер. Хотя по заверению федеральных властей ситуация вроде бы остается под контролем.

Чтобы загасить ажиотажный спрос, Минздрав России планирует начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, которых нет в обращении в России либо по которым возник дефицит. И затем уже по результатам мониторинга перераспределять их по регионам.

Больные в шоке

По словам депутата Госдумы РФ от Коми Олега Михайлова, в регионе ситуация с лекарствами обстоит хуже, чем он первоначально предполагал. Особенно тревожит то, что стали недоступными лекарства, которые надо принимать постоянно и в обязательном порядке. Здесь на Севере из-за нехватки йода особенно часто встречаются заболевания щитовидной железы, ухудшающаяся экология приводит к росту хронических заболеваний дыхательных путей. Опять же надо учитывать фактор увеличения числа людей старшего возраста с разного рода хроническими заболеваниями.

«Меня попросили привезти в Сыктывкар из Москвы препарат L-Тироксин (для лечения щитовидной железы – Прим. ред.), но и там я его не нашел, а его требуется принимать постоянно», – отметил Олег Михайлов.

Депутата Госдумы в нынешний сложный момент, связанный не только с международными санкциями, но и с эпидемией коронавируса, удивляет равнодушие руководства Минздрава. Еще 19 января Олег Михайлов сделал официальный запрос на имя руководителя Минздрава Коми Игоря Дягилева с просьбой разъяснить ситуацию по борьбе с коронавирусом: насколько медицинские организации обеспечены препаратами, каков объем стационарного коечного фонда и так далее. Вопросы максимально конкретные и по теме. Ответа от господина Дягилева нет до сих пор. И какое к нему после этого может быть доверие?

Кстати, это тот самый министр с приставкой и.о., который осенью прошлого года причину появления долгостроев объяснил тем, что «профессиональных строителей в Коми нет, много пьющих…». Интересно, как он объяснит грубое нарушение действующего законодательства, в котором прописаны сроки предоставления информации по депутатским запросам?

Или И. Дягилеву уже все по барабану, поскольку в отставку правительство региона Владимир Уйба отправил еще в январе и, когда будет сформировано новое, неизвестно.

Сергей ПАВЛОВ.