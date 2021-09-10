Воркута: быть или не быть? Непраздничные заметки после Дня шахтера

Второй год подряд главный праздник воркутинцев прошел очень скромно, без привычного размаха и пышных торжеств.

Еще недавно жители «заполярной кочегарки» ждали День шахтера, пожалуй, больше, чем Новый год. Он и подарков сулил не меньше, и к тому же объединял не только семьи, но весь город, позволяя чувствовать сопричастность к большому и важному делу. Сегодня не то, что вчера… И злосчастный коронавирус тут ни при чем. Нынче Воркута – лидер по сокращению численности населения в Коми, самый быстро вымирающий город России…

Хроника закрытия

К началу 1990-х годов в окрестностях Воркуты работали 13 крупных шахт. И возле каждой был свой поселок – Октябрьский, Северный, Юршор, Промышленный, Воргашор, Строительный, Комсомольский, Заполярный, Советский. Чуть дальше, в стороне от воркутинского «кольца», была шахта и одноименный поселок Хальмер-Ю. Эта шахта закрылась первой, в 1994-м. Сегодня Хальмер-Ю регулярно атакуют стратегические бомбардировщики. Причем не вражеские, а наши. Заброшенный поселок превратился в учебное стрельбище российской армии.

В последующие три года были закрыты «Промышленная», «Юнь-Яга» и «Южная». В 1998-м, после гибели 27 горняков, «встала» шахта «Центральная», а за ней – «Юр-Шор». За каждую шахту и особенно за «Центральную» глава Коми Юрий Спиридонов и тогдашний руководитель объединения «Воркутауголь» Виктор Экгардт бились до последнего. Но после пожара, который бушевал под землей несколько дней, «Центральную» пришлось затопить. Глава обещал родственникам погибших, что работы по откачке воды и разбору завалов будут продолжены до тех пор, пока наверх не поднимут последнего из погибших. Увы, не получилось – завалы действительно разобрали, но тела нескольких шахтеров так и не нашли.

В 2003 году началась ликвидация шахты «Октябрьская», в 2009-м – «Аяч-Яга». Шахту «Северная», как и «Центральную», пришлось закрыть раньше срока из-за аварии. Она случилась 25 февраля 2016 года и унесла жизни сначала 30 шахтеров, а спустя три дня, при повторном взрыве метана, еще шести человек. В итоге шахту также было решено затопить.

На сегодня в Воркуте осталось четыре работающие шахты: «Воркутинская», «Воргашорская», «Комсомольская», «Заполярная» – и все они уже дорабатывают свой ресурс.

В списках не значится

В июне этого года федеральные власти утвердили программу развития российской угольной промышленности до 2035 года. Согласно этому документу, значительную поддержку получат Дальний Восток и Кузбасс. Поддержка Воркуты и Инты в ней… не предусмотрена.

Такое ощущение, что кто-то из высших чиновников просто невзлюбил Воркуту и постоянно вычеркивает ее из всех важных документов. Так было в 2013-м, когда заполярный город исключили из госпрограммы по развитию Арктической зоны. Бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор тогда очень возмущался и даже направил гневные телеграммы в Минрегионразвития и премьер-министру Дмитрию Медведеву. Неимоверными усилиями (правительства, депутатов, сенаторов от Коми) Воркуту удалось вернуть «в Арктику» лишь в 2019-м. (Через год в Арктическую зону России вошли также Инта, Усинский и Усть-Цилемский районы.)

Так получилось и с почетным званием «Город трудовой доблести», которое Воркута должна была получить уже в мае этого года, но не получила – ее снова тихо вычеркнули из списка. В итоге звания удостоились 12 городов, среди которых Киров, Пенза и Чебоксары. Видимо, эти города, по мнению чиновников, внесли больший вклад в Победу, чем Воркута, которая в годы войны снабжала углем Ленинград, да и всю страну.

Вопросов не задавать?

29 августа в Воркуту приезжал глава Коми Владимир Уйба. Он возложил цветы к Мемориалу памяти шахтеров и горноспасателей шахты «Северная» и принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню работников угольной промышленности.

«Угольная промышленность для нашей республики имеет колоссальное значение. Здесь и история поколений, и история нашей страны. Именно воркутинский уголь принес не только славу, но и дал мощный импульс промышленному развитию нашего северного края», – подчеркнул очевидное В. Уйба. Затем губернатор вручил правительственные награды двум десяткам заслуженных работников отрасли и откланялся. Из-за ограничений, связанных с пандемией, зал Дворца шахтеров был заполнен на треть. Торжество прошло в спринт-режиме, и вопросы, которые, конечно, имелись у заслуженных работников отрасли, были не предусмотрены.

Между тем вопросов много. Главный из них: что будет с городом через 16 лет? Ведь именно до 2037 года рассчитана программа компании «Воркутауголь». В 2023 году предприятие планирует выйти на максимум добычи (11,8 млн тонн), а затем, до 2037-го – планомерный спад. Не исключено, что и полная остановка производства.

И тут не обошлось без Чубайса…

Напомним, Печорский угольный бассейн занимает второе место в России по запасам угля. На его территории известно около 30 угольных месторождений, в том числе 11 – с разведанными балансовыми запасами. Речь идет о миллиардах тонн качественного угля. Но будет ли он востребован?

Затяжное падение цен на уголь продолжается уже с 2018 года. Европейские энергопотребители ставят задачу снизить выбросы парниковых газов и массово переходят на газ. Потребность в угле сохраняется лишь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, но и там уже набирают обороты европейские «тренды». Недавно Китай объявил о сокращении потребления угля с 2025 года.

«Стратегия развития угольной отрасли России не может быть реализована в ситуации сокращения потребления угля Китаем», – заявил 3 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс.

К слову, угольная стратегия была разработана при участии Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), а ее глава Степан Солженицын (сын знаменитого писателя) уверен, что проблем со сбытом угля не будет минимум до 2030 года.

Г-н Чубайс считает, что добывающим угольным компаниям стоит инвестировать в углехимию, «которая позволит сохранить спрос на уголь в условиях, когда человечество отказывается от использования угля в энергетике». «Если бы я был угольщиком, то все, что можно, туда бросил. Любой прорыв в углехимии – это то же самое, что нефтехимия. Там настоящая перспектива», – заявил А. Чубайс.

«Рыжий кардинал», видимо, чует, куда дует ветер. В стратегии развития Арктической зоны до 2035 года также говорится о диверсификации экономики, о развитии угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна и создании на их основе комплексов глубокой переработки угольного сырья, углехимии.

К слову, 27 августа Воркутинские ТЭЦ впервые в истории города начали отопительный сезон на природном газе. Газификация энергообъектов Заполярья проводится по прямому поручению президента РФ. Считается, что реализация проекта повысит надежность теплоснабжения северян и улучшит экологию.

Рур: жизнь «после угля»

Рур – некогда один из промышленных центров, главный символ эпохи угля и стали ФРГ. Когда-то там трудилось 500 тысяч горнорабочих, но в конце 2018-го закрылись последние угольные шахты. Трансформация Рура начиналась, однако, задолго до «Часа Х». Немецкие ученые посчитали, что переформатировать индустриальный центр помогут… вузы, и еще в 1960-е

годы там открыли шесть (!) университетов. Именно вузы дали местной молодежи новые возможности по устройству своей судьбы.

В 1980-е годы Рур стал одним из первых регионов в Европе, где начали разрабатывать модель бизнес-инкубаторов и технопарков. Жителям предлагалось попробовать себя в создании технологических компаний с опорой на предоставляемую местными властями инфраструктуру. Постепенно формировалась новая технологическая среда…

Воркута – арктический город, а во всем мире арктические города – это многофункциональные университетские центры, не связанные с добычей ресурсов. Появление таких центров в российской Арктике было бы логичным, считают наши ученые. Законодательные инициативы, связанные с развитием Арктической зоны, дают Воркуте шанс найти свое место в новых экономических реалиях.

Известно, что Минэкономразвития Коми и ФИЦ КНЦ УрО РАН работают сегодня над созданием в Воркуте Арктического медицинского кластера. Что на окраине Воргашора строится новейшая радиолокационная станция «Воронеж-М», с дальностью слежения 6 тыс. км, которая потребует современных IT-специалистов для ее обслуживания.

Однако не зря говорят: «Вперед смотри, да вбок поглядывай». Люди живут здесь и сейчас и вправе требовать нормальных условий. Тепла в домах, чистых тротуаров, адекватной труду зарплаты, возможности растить здоровых детей. Пока же Воркута остается мрачным депрессивным городом, жителям которого трудно поверить в радужные прожекты.

Игорь АРТЕМОВ.