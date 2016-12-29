Воркута едва не осталась без автобусных рейсов

26 декабря в адрес главы региона Сергея Гапликова поступило письмо директора ООО «Севертранс» Евгения Лукина. Директор основного автотранспортного предприятия Воркуты заявил, что с 1 января город может остаться без пассажирских перевозок.



Долги «Севертранса» превысили 45 миллионов рублей. При этом администрация города должна предприятию едва ли не львиную долю этой суммы: мэрия долгое время не оплачивала так называемые «выпадающие доходы». Другими словами, предприятие возило по социально значимым маршрутам льготников (пенсионеров, инвалидов) за свои деньги, не получая от администрации ни копейки. И на сегодняшний день у «Севертранса» нет денег даже на бензин.

Между тем администрация города настаивает на возврате давнего долга в 26 миллионов рублей и предъявила иск, по которому судебные приставы могут арестовать все счета «Севертранса». Директору предложено объявить предприятие банкротом, и тогда ареста имущества и счетов не будет. Все «разборки» перенесутся на январь…

ООО «Севертранс» неоднократно обращалось в администрацию МО ГО «Воркута» с просьбой заключить договор на возмещение выпадающих доходов на социально значимых маршрутах. Однако в ноябре на предприятие поступило сообщение, что в бюджете для этого нет денег. «Севертранс» обратился в суд с иском о возмещении потерь, и тот удовлетворил требования, обязав администрацию оплатить 5,8 миллиона рублей (сумма выпавших доходов за четвертый квартал 2015 года).

Увы, администрация ничего не оплатила. После этого в адрес мэрии была выставлена претензия на сумму свыше 30 миллионов рублей (неоплаченные потери предприятия за 2016 и 2015 годы).

Финансовая петля

Сегодня ООО «Север-транс» испытывает острый дефицит средств, нужно срочно платить по долгам, среди которых налоги — 1,9 миллиона, зарплата — 1,1, задолженность по кредитам — 11,4, аренда транспорта — 3,5, задолженность по

запчастям — 1,8 миллиона рублей. Кроме того, необходимо приобрести топливо для работы транспорта в январе, на что требуется 2,2 миллиона рублей.

Помимо этого, предприятие обязано выплатить 25,5 миллиона рублей в виде задолженности по исполнительным листам перед администрацией, и об этом стоит сказать особо. В далеком уже 2011 году «Севертранс» по договору с тогдашним руководством города получил в безвозмездное пользование базу и технику в доверительное управление. Однако новая администрация посчитала, что договор о безвозмездном пользовании городским имуществом — это слишком расточительно, а потому приняла решение о взимании платы за прошлые годы. В результате у предприятия появился долг в 25,6 миллиона рублей.

ООО «Севертранс» не отрекается от выплат, но сделать это одноразово нет возможности. Транспортники настаивают на рассрочке предъявленной суммы.

Получается замкнутый круг. Мэрия уклоняется от возмещения выпадающих доходов. А предприятие не может рассчитаться по предъявленным искам.

Отыграли назад?

Предлагаемый вариант погашения долгов через банкротство самого крупного в городе перевозчика ставит Воркуту на грань коллапса. Заменить его мгновенно некем, к тому же ни одно другое предприятие не имеет договоров с администрацией. А для проведения нового аукциона требуется как минимум несколько месяцев.

Когда эта публикация готовилась к печати, нам позвонил заместитель главы администрации Воркуты и сообщил, что в мэрии состоялось срочное совещание по создавшейся ситуации. По его мнению, все не так трагично, как это видят руководители «Севертранса». В настоящий момент стороны пришли к консенсусу, предприятие будет работать в обычном режиме.

Перед подписанием номера в печать «Трибуна» получила письмо от финансового директора ООО «Севертранс» Марии Найденовой. Она сообщила, что на прошедшем совещании стороны пришли к общему знаменателю: «Мы производим один текущий платеж, они отзывают исполнительные листы, завтра идет реализация социальных проездных билетов, на банкротство не выходим. Администрация дает гарантийное письмо о заключении с нами договора на I квартал 2017 года в срок до 16-17 января 2017 года. Лимиты заведены в размере 28 млн рублей. При соблюдении договоренностей с обеих сторон предприятие выходит на работу».

«Трибуна» будет следить за развитием событий.

Анатолий ПОЛЬКИН.