В Воркуте просроченная задолженность ООО «Ухтажилфонд» перед подрядчиками составляет около 127 млн рублей – об этом сообщает «БНКоми». Из-за этого предприятиям не хватает денег на зарплаты, налоги и топливо. Мэр города Игорь Гурьев считает, что регоператор ставит под угрозу оказание услуг по вывозу и хранению ТКО.
Как сообщает пресс-служба мэрии Воркуты, сбором и вывозом ТКО в городе по договору с региональным оператором занимается ООО «ТОП офис». По данным самого предприятия, на 17 октября просроченная задолженность «Ухтажилфонда» перед компанией составляет около 110 млн рублей. Полностью услуги оплачены только за ноябрь-декабрь прошлого и январь текущего годов.
Руководство ООО «ТОП офис» не исключает того, что нарушение договора со стороны регионального оператора в части своевременной оплаты выполненных работ приведет к срыву производственного процесса и полной остановке оказания услуг.
Ранее на заседании правительства глава Коми Сергей Гапликов указал региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на обязательное выполнение обязательств, а также напомнил ООО «Ухтажилфонд» о возможности расторжения заключенного соглашения и применения финансовых санкций.
Воркута рискует превратиться в помойку
В Воркуте просроченная задолженность ООО «Ухтажилфонд» перед подрядчиками составляет около 127 млн рублей – об этом сообщает «БНКоми». Из-за этого предприятиям не хватает денег на зарплаты, налоги и топливо. Мэр города Игорь Гурьев считает, что регоператор ставит под угрозу оказание услуг по вывозу и хранению ТКО.