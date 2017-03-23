Воркута осталась без холода

На этой неделе в редакцию «Трибуны» обратился житель Воркуты, общественник Владимир Сорокин. Он сообщил, что в городе закрылся хладокомбинат, где хранили свою продукцию местные оленеводы и предприниматели.

— Я не беспокоюсь за свой желудок, что буду голоден, но как патриот Воркуты считаю, что это сильный удар по оленеводству, — говорит Владимир Лукьянович. — Где оленеводы будут хранить свою продукцию в весенне-летний период? Кроме того, хладокомбинат — это аммиачные установки, которые создавались еще в советские времена. Там сейчас хранится восемь тонн аммиака и хлора. Электроэнергия отключена. Любое повреждение — произойдет утечка, которая может привести к массовым отравлениям.

Объект без охраны

По словам общественника, жители города, депутаты неоднократно задавали вопрос местным чиновникам: почему нельзя было сохранить хладокомбинат? Ведь потеря любого предприятия — это тяжелая утрата для и без того «депрессивной» Воркуты. Тем более что хладокомбинат — объект стратегический. Но вразумительного ответа горожане не получили.

В минувший вторник, 21 марта, в Воркутинской администрации вновь собирались депутаты, чтобы обсудить в том числе и вопрос о ликвидации ООО «Воркутасервисхолод».

— Сегодня собственник снял охрану с объекта, и если произойдет какой-то инцидент, авария или умышленная диверсия, то, вполне вероятно, многие пострадают от отравления, — заявил депутат городского Совета Константин Пименов. — Руководство Воркуты до сих пор смотрело на это сквозь пальцы, но теперь решили сделать запрос в местную службу МЧС: опасен ли объект для населения?

Как рассказал «Трибуне» директор (теперь уже бывший) ООО «Воркутасервисхолод» Андрей Первушин, с 1 января 2017 года предприятие прекратило выработку холода. Содержать хладокомбинат стало экономически невыгодно. Использовалось лишь 10% мощностей, но отключить одну камеру технически невозможно, должен работать весь комплекс.

— Предприятие хотели закрыть еще три года назад. Мы, можно сказать, существовали вопреки воле администрации. Но теперь обстоятельства вынудили. Что же касается опасности объекта, то хладокомбинат исключен из реестра химически-опасных производственных объектов еще в 2015 году, он не представляет угрозы населению и территории, — сообщил «Трибуне» Андрей Первушин.

Крест на оленеводстве?

Корреспондент «Трибуны» задал вопрос и воркутинским оленеводам: где они собираются хранить свою продукцию?

— Для наших оленеводческих хозяйств — это настоящая катастрофа, — считает руководитель СПК «Красный Октябрь» Георгий Пасынков. — Мы были вынуждены обратиться с официальным письмом в Ненецкий автономный округ о том, чтобы вывозить мясо к ним. Хотя бы временно, пока у нас не будет собственного холодильного оборудования.

— Недавно Воркуту с рабочим визитом посетил глава республики Сергей Гапликов, — продолжает Г. Пасынков. — Я пытался довести эту проблему до его сведения. Но организаторы визита сделали так, что мы с ним не встретились. Хотя, насколько мне известно, Сергей Анатольевич собирался ознакомиться с нашим предприятием.

СПК пытается подключиться к федеральной программе для строительства цеха по переработке оленеводческой продукции. Это даст нам возможность расширить производство. Но пока мы пытались пробить эту программу, у нас в городе отключили хладокомбинат. Где же мы теперь будем хранить продукцию? Если холодильника не будет, на местном оленеводстве надо поставить крест.

Руководитель другого оленеводческого предприятия — ПСХ «Оленевод» — Сергей Пасынков в свою очередь поставил в известность министра сельского хозяйства Анатолия Князева о том, что они остались без хладокомбината. Министерство обещало оказать финансовую помощь.

— У нас есть такая статья расходов – на техническое перевооружение, куда как раз входит холодильная камера. После того как оленеводы приобретут оборудование, часть затрат мы им компенсируем, — заверила «Трибуну» заместитель министра сельского хозяйства Коми Наталья Колбасюк.

Екатерина МАКАРОВА.