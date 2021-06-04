В мае федеральные чиновники «прокатили» Воркуту с присвоением почетного звания «Город трудовой доблести», тем самым поставлен под сомнение вклад города в Победу в Великой Отечественной войне.

Но этот факт выглядит обычным недоразумением, и ситуация поправима – рано или поздно историческая справедливость восторжествует. Гораздо больше должна волновать другая новость, которую республиканские власти пока никак не комментируют. Речь идет о том, что «Северсталь» пересматривает перспективы угледобычи в Воркуте. Исчерпание промышленно-рентабельных запасов компания ожидает не к 2035, а уже к 2027 году.

Мрачные перспективы

«Трибуна» попросила прокомментировать ситуацию депутата Совета Воркуты, председателя общественной организации «Заложники Крайнего Севера» Владимира Жарука:

– Ничего удивительного в том, что компания «Северсталь» пересматривает перспективы угледобычи в Воркуте в связи с исчерпанием промышленно-рентабельных запасов к 2027 году, а не к 2035 году, я не нахожу. Запасов угля в Печорском бассейне сотни миллиардов тонн, но геологоразведочные работы для их детализации и подготовки к дальнейшему освоению давно уже не проводятся. А, как известно, угольные предприятия строятся исходя из 50-летнего срока эксплуатации при условии добычи с проектной мощностью.

Вот уже почти 20 лет основным владельцем акций компании «Воркутауголь» является «Северсталь», которой за сущие копейки досталось производство, создаваемое трудом нескольких поколений на протяжении десятилетий. Однако за три десятка лет эксплуатации наследия советского времени не построено ни одной шахты, при этом самой «молодой» шахте «Воргашорская» исполнилось 45 лет! А кто будет строить, если объединением «Воркутауголь» руководили туристы-юристы-экономисты, которые не в состоянии уголь от пустой породы отличить. Более того, в апреле 2017 года при посещении Воркуты владелец «Северстали» Алексей Мордашов подписал приговор не только градообразующему предприятию «Воркутауголь», но и всему городу, признав экономически необоснованной разработку новых месторождений в Заполярье.

Таким образом, самый богатый человек страны лишил Воркуту будущего.

«С песнями и плясками идем на дно»

– В руководстве Воркуты оказываются люди, чуждые интересам жителей города, случайные и некомпетентные, – продолжает Владимир Жарух. – Главное для них – набить карманы потуже и свалить без последствий.

Нынешний мэр Воркуты, приехавший из Кузьмищ (Ярослав Шапошников до переезда в Воркуту работал главой поселка Кузьмищи в Костромской области – Ред.), вообще объявил социальную сферу градообразующей отраслью. Человек упорно не желает понять, что в случае смерти угольной промышленности никакая социалка в городе не нужна будет.

Несмотря на сменяемость первых руководителей, Республика Коми давно отстранилась от проблем угольной отрасли, хотя существует даже министерство с громким названием: Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми.

Правительство России также не видит перспектив в развитии угледобычи в Печорском угольном бассейне, что подтверждается отсутствием упоминания планов строительства новых шахт в Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ в июне прошлого года.

Не считать же таковой запись в приложении № 8 «Строительство шахты с обогатительной фабрикой «Усинская-1» (2011-2030 годы)», где в разделе «Ход реализации и результаты» указывается, что «прорабатываются вопросы инвестирования, проектирования и разработки участка недр, в том числе о возможной государственной поддержке проекта. Объем добычи при реализации инвестиционного проекта по оптимистическому варианту составит 4 млн тонн угля, по консервативному – 0».

К настоящему времени более половины из отведенного срока уже прошло…

Таким образом, перспективы Воркуты я вижу плачевные. С песнями и плясками идем на дно. На фоне официальной трескотни, несбыточных обещаний невиданных перспектив.

Надо спасать жителей, но информация о мерах по переселению из экстремального климата в более благоприятный хотя бы пенсионеров с инвалидами на официальном уровне отсутствует. Значит, и дальше будут продолжать держать выработавших свой трудовой ресурс людей в заложниках Крайнего Севера, а теперь уже и Арктической зоны.

Сергей МОРОХИН.