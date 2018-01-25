Воркутинцев разбудил подземный толчок

В четверг в 6.30 утра жители Воркуты и поселков Комсомольский, Воргашор, Заполярный проснулись от подземного толчка. Это зафиксировала и сейсмостанция «Воркутауголь». Особо ощутили это домашние питомцы жителей — кошки, собаки, птицы. В соцсетях воркутинцы делятся ощущениями.

Мощность толчка оценили в 16652 джоуля, сообщает «Моя Воркута».

— Такие толчки при движении горных пород в отработанном пространстве шахт Воркутской мульды происходят с большей или меньшей интенсивностью постоянно, — объяснил директор «Группы разведочных работ» Аркадий Шипунов. — Это немного: 1-2 балла по шкале, которую используют для измерения силы подземных толчков и землетрясений. На работу шахт и наземных шахтных сооружений подобные события никак не влияют, тем не менее, специалисты их тщательно отслеживают.

По информации пресс-службы угольной компании, горные выработки шахт «Воркутауголь» обследовали, все угледобывающие предприятия работают в штатном режиме.

— А землетрясений в нашем воркутинском районе не фиксируется, у нас все успокоилось много миллионов лет назад. У нас не сейсмоактивный район. И никакой опасности для наших домов добыча угля не представляет, — добавил Аркадий Шипунов.