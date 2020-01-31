На этой неделе сразу шесть депутатов Госсовета Коми побывали в Воркуте. Они посетили поселки Советский, Комсомольский, Заполярный и Воргашор, посмотрели инфраструктуру города, встретились с местными муниципальными депутатами и общественниками.



В духе времени свои впечатления от поездки Сергей Артеев, к примеру, подробно изложил на своей странице «ВКонтакте». «Некогда «гремевшие» поселки сегодня в забвении, экономическая целесообразность, подушевой норматив в бюджетной сфере – «душат» мэрию в финансовых решениях, жестоко ломая привычки и процессы», – написал он. – Усилия мэрии по «управляемому сжатию» понятны, считает депутат. Чтобы гарантировать стандарты комфорта, без оптимизационных мер не обойтись. Город сегодня, по сути – заложник миграционного оттока. «Картинка» ветшает на глазах, но люди, оставшиеся в поселках, вправе требовать отремонтированных и оснащенных школ, качественной медицины, защиты полиции.

По итогам визита председатель комитета по социальной политике С. Артеев обозначил несколько проблем, требующих первоочередного решения. Людей нужно расселять не внутри поселков, уплотняя менее ветхие дома, а только в самой Воркуте, находя правовое решение по предоставлению соответствующего жилфонда. Взносы за капремонт жилья в закрывающихся поселках нужно отменить, ведь очевидно, что ремонт там маловероятен. Оставляемые в поселках социальные объекты нужно все же поддерживать и даже улучшать их облик, потому что люди не должны чувствовать себя брошенными.