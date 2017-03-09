Воркутинский маляр «нарисовал» одного из самых ярких персонажей советской эпохи

В очередном литературном альманахе «Белый бор» выйдет очерк об Александре Бородянском, одном из самых известных уроженцев Воркуты.







Александр Бородянский.

Перу Бородянского принадлежат сценарии к фильмам «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Дежа вю», «Шура и Просвирняк», «Город Зеро», «Ворошиловский стрелок», «Всадник по имени Смерть», «Белый тигр». И, конечно, его первая работа — «Афоня».

Об одном из лучших отечественных сценаристов рассказал научный сотрудник Воркутинского музейно-выставочного центра Федор Колпаков. Родился Александр Бородянский 3 февраля 1944 года в Воркуте в семье офицера НКВД. После окончания школы в 1961 г.

поступил в воркутинский техникум. Некоторое время трудился штукатуром-маляром, техником.

Возможно, и остался бы Александр скромным «технарем», но однажды его потряс фильм «Летят журавли». После этого Бородянский решил связать свою жизнь с кинематографом и поступил во ВГИК. Окончил его в 1973 году и сразу был принят на «Мосфильм».

Тогда же в одном из журналов была опубликована его первая известная работа — история незадачливого сантехника Борщова из ЖЭКа № 2. Прототипом послужил товарищ Бородянского, с которым они вместе работали в Воркуте.

Фильм «Афоня», вышедший во всесоюзный прокат в 1975 году, был в то время очень популярен. В первую очередь, благодаря «правде характеров» — реалистичности его персонажей. Кстати, по утверждению воркутинских старожилов, достоверно известно, в каком именно ЖЭКе трудился веселый Афоня.

Впоследствии Александр Бородянский написал немало других сценариев. Особенно продуктивным стал творческий союз сценариста с режиссером Кареном Шахназаровым. Воркутинец и по сей день работает на «Мосфильме».

Кроме «происхождения» сантехника Афанасия Борщова, Ф. Колпаков познакомит читателей с еще несколькими малоизвестными фактами из истории Воркуты.