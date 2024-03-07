28 февраля первый вице-премьер Эльмира Ахмеева подписала распоряжение Правительства Коми о том, что муниципальное образование «Воркута» обязано заключить соглашение с Минфином Коми о мерах по восстановлению платежеспособности. Проще говоря, город теряет свою бюджетную самостоятельность. На какой срок – пока неизвестно.



Такая мера применяется в случае, если муниципалитет накопил долги, которые составляют не менее 10% от собственных доходов, и не в состоянии погасить их в течение длительного времени. В этой ситуации руководство муниципального образования подписывает жесткое соглашение, в соответствии с которым оно уже не может самостоятельно выполнять значительное количество финансовых функций без одобрения руководства республики. Например, направлять средства на капитальные вложения, самостоятельно повышать заработную плату бюджетникам и многое другое.

Так случилось, что известие об этой жесткой мере впервые официально озвучил спикер Госсовета Коми Сергей Усачев. 5 марта он побывал с рабочим визитом в Воркуте, и документ за подписью Эльмиры Ахмеевой стал достоянием местных депутатов и общественности.

Еще одна попытка

Справедливости ради, стоит отметить, что мысли взять финансовый рычаг управления городом на себя предпринимали несколько глав региона, начиная с Владимира Торлопова. Однако ни он, ни Вячеслав Гайзер, ни Сергей Гапликов так и не решились это сделать. Вначале никто не хотел ссориться с популярным и непредсказуемым мэром Игорем Шпектором. Потом, видимо, просто была «не та ситуация». И вот теперь, пером в руках г-жи Ахмеевой, Владимир Уйба поставил Воркуту перед фактом.

К тому же «защитить город» нынче некому. В кресле мэра сидит «и.о.» Александр Камкин, приехавший в Заполярье, как и мэр Ярослав Шапошников, из Костромской области. Камкин, естественно, не будет возражать и ссориться с главой, а Шапошников нынче далече, руководит казачьим отрядом в зоне СВО.

В общем, простым жителям Воркуты не стоит особо переживать, их проблемы «на контроле». Причем не только у губернатора, но и у Владимира Путина. Во всяком случае, как уверяет Владимир Уйба, это касается реконструкции Усинского водовода.

«Решение вопроса находится на контроле у президента и будет заключаться в создании единого комплекса, куда войдут водоснабжающие предприятия нескольких муниципалитетов, процесс передачи имущества предприятия завершится к концу первого полугодия. При этом компания «ВоркутаУголь» и Роман Троценко выступают надежными и заинтересованными партнерами и «серьезно, по-государственному» подходят к мероприятиям по реконструкции водовода», – заявил недавно В. Уйба.

Все хуже и хуже

В рамках своего визита в Заполярье Сергей Усачев тоже обсуждал тему водовода и посетил очистные сооружения, где в декабре 2022 года произошла крупная авария. Прошло 14 месяцев, но ремонтно-восстановительные работы все еще не закончены. Общий процент готовности сооружений составляет 65%. «Имущество воркутинского «Водоканала» необходимо передавать в региональную собственность – это позволит зайти в федеральные инвестпрограммы, стабилизировать производственно-экономическую деятельность всего водоканального комплекса арктического города», – заявил он, осматривая сооружение. К слову, показывал конструкции очистных сооружений спикеру замглавы администрации Воркуты по вопросам ЖКХ Юрий Слонис. Тот самый, на которого завели уголовное дело по факту халатности, приведшей к аварии на очистных.

Воркута, некогда носившая название «Столица мира», стремительно превращается в поселок городского типа. Помимо накопившихся экономических проблем, здесь не прекращается чехарда на уровне муниципальной власти: смена руководителя администрации, разборки за пост председателя Совета, ситуация с уголовным преследованием заместителя мэра, смена собственника «ВоркутаУголь» — все это, мягко говоря, не способствует стабилизации. Поможет ли внешнее финансовое управление изменить ситуацию?