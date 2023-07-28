Днем 25 июля в центре Воркуты патруль ДПС остановил автомобиль Toyota Land Cruiser. За рулем находился начальник Управления городского хозяйства и благоустройства Кирилл Арабов.

Воркута – город маленький, и, разумеется, дэпээсники прекрасно знали, кто хозяин этой дорогой белой иномарки. О том, что господина Арабова «тормознули» не случайно, свидетельствовал тот факт, что рядом с патрульным экипажем находились и сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Скорее всего, они действовали по чьей-то наводке.

В машине городского чиновника было обнаружено некое «наркотическое средство в значительном размере» (по слухам, якобы амфетамин, но официального подтверждения нет, не уточняется и сам «размер», то есть количество найденного запрещенного вещества).

Прощальный ужин с соратниками

А накануне Юрий Арабов вместе с другими соратниками воркутинского мэра участвовал в «отвальной», устроенной Ярославом Шапошниковым по случаю своего отбытия в зону СВО.

Напомним, что почти четыре месяца назад господин Шапошников заявил о своем намерении отправиться добровольцем на Украину. Но все никак не уезжал, ссылаясь на разные обстоятельства, в частности, на то, что не получил соответствующего распоряжения от главы республики Владимира Уйбы.

Между тем некоторые наблюдатели объясняют эту отсрочку иначе: Ярослав Шапошников пытался «застолбить» за собой место мэра на то время, пока он служит в зоне СВО. В итоге ему это удалось – «на хозяйство сел» и.о. градоначальника Александр Камкин, а Шапошников сохранил за собой право после службы вернуться в кабинет мэра. Однако цена такой рокировки, возможно, оказалась высокой: по некоторым данным, г-н Шапошников сильно испортил и без того сложные (особенно после аварии на очистных сооружениях) отношения с правоохранителями.

В итоге (хотя, быть может, это лишь совпадение) 25 июля, когда мэр все же отбыл на спецоперацию, в тот же день в Воркуте был задержан его ближайший соратник – начальник городского ЖКХ Кирилл Арабов.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Таким образом г-на Арабова подозревают в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств.

Некоторые телеграм-каналы тут же радостно сообщили об обысках в городской администрации и даже задержании нескольких сотрудников мэрии, однако эта информация не подтвердилась.

Цена одного голоса: чуть не разбились

Кирилл Арабов уже не в первый раз попадает в скандальные истории.

Кирилл Тофикович – бывший учитель воркутинской школы № 23, кандидат педагогических наук. После перехода в городскую администрацию он сделал стремительную карьеру. Работал руководителем администрации градоначальника, затем возглавил местный ТИК – Воркутинскую территориальную избирательную комиссию.

В этой должности он прославился на всю республику в связи с так называемым «казусом Горбачева-Будовского».

13 марта 2011 года в Воркуте состоялись выборы мэра. Тогдашний глава города «единоросс» Валерий Будовский боролся за кресло с представителем КПРФ Геннадием Горбачевым. При оглашении итогов стало ясно, что Будовский набрал 8681 голос избирателей, тогда как его оппонент – 8676. То есть Горбачев побеждал с перевесом в пять голосов.

Но такой результат не устраивал администрацию главы Коми и саму «партию власти». В Желтом доме долго думали, что делать. А 17 марта, то есть спустя четыре дня (!) после выборов, в Воркуту отправился спецрейс. Самолет, в котором летели в том числе председатель Республиканского избиркома Елена Шабаршина и секретарь местного отделения «Единой России» Роман Зенищев (впоследствии оба они были осуждены за различные преступления), едва не разбился на подлете к городу, где бушевала свирепая пурга. Командир воздушного судна отказывался сажать самолет в условиях сильного ветра и плохой видимости, но был вынужден это сделать – начальство приказало.

Как выяснилось, риск был оправдан. В тот же день в присутствии Е. Шабаршиной, Р. Зенищева и почему-то бойцов ОМОНа, собравшихся в одном кабинете, председатель Воркутинского ТИКа Кирилл Арабов произвел пересчет голосов по одному из избирательных участков. На сей раз цифры сошлись «правильно»: «единоросс» Будовский получил на один голос больше, чем коммунист Горбачев.

«Кризис власти»

Однако эта победа была пирровой, и Валерий Будовский недолго просидел в кресле мэра. Что же касается г-на Арабова, то он вскоре ушел из ТИКа. Одно время был директором городского Центра отдыха и туризма. А осенью 2014-го возглавил Управление туризма (было в Воркуте и такое), которое, впрочем, вскоре и упразднили.

В 2016 году Кирилл Тофикович подвизался уже в роли главы Управления физкультуры и спорта. Однако человеку, которого в городе почему-то упорно называли «политтехнологом», вероятно, были тесны чиновничьи рамки. И он угодил в еще один скандал, на сей раз сугубо криминальный.

Вместе со своим подельником Виктором Поляховым (на тот момент главным врачом Воркутинской больницы скорой помощи и депутатом Госсовета РК) Кирилл Арбов посулил местному предпринимателю место депутата в городском Совете. Но не просто так, а за взятку в размере 350 тысяч рублей. При получении «задатка» Поляхов и Арабов были задержаны сотрудниками ФСБ.

Фигурантов обвинили в покушении на мошенничество. В 2017 году Воркутинский городской суд приговорил каждого к 2,5 годам лишения свободы условно.

Так Кирилл Арабов получил свою первую судимость (теперь, возможно, будет и вторая). После чего некоторое время работал инструктором-методистом в СК «Юбилейный». В 2019 году Воркутинский горсуд удовлетворил иск прокуратуры об отстранении «ранее судимого» К. Арабова от работы, связанной с детьми и молодежью. Кирилл Тофикович пытался обжаловать это решение, но тщетно.

Таким образом, правоохранители уже давно и внимательно наблюдали за господином Арабовым. И вряд ли одобрили его последнее назначение на пост руководителя городского управления ЖКХ. Сферы, мягко говоря, проблемной, если не сказать катастрофической, учитывая нынешнее состояние городского хозяйства.

Оказалось, что накануне задержания, 24 июля, К. Арабов тоже успел заключить контракт для прохождения службы в зоне СВО. Он мог бы уехать туда вместе со своим шефом Я. Шапошниковым. Но не успел…

Кроме того, стало известно, что в отношении г-на Арабова возбуждено второе уголовное дело по той же статье. В одном из помещений по ул. Мира у фигуранта обнаружено наркотическое средство, теперь уже в крупном размере.

Наши источники в депутатском корпусе Воркуты считают, что ситуация в городе сейчас крайне нездоровая, налицо «кризис власти» и «дело Арабова» это только начало. Впереди – дальнейшие «сюрпризы» и разоблачения.

Виктор СЕМЕНОВ.