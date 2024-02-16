Воркуту завалит снегом? Чиновники боятся, что скандал, разразившийся в заполярном городе, дойдет до Москвы

В Воркуте возник острый трудовой конфликт между городскими властями и коллективом муниципального предприятия «Специальное дорожное управление» (СДУ).

Работники СДУ уже обратились к главе республики Владимиру Уйбе с просьбой защитить их от произвола со стороны руководства предприятия, которое напрямую подчиняется воркутинской мэрии.

Если обращение к губернатору не поможет, рабочие готовы пожаловаться президенту страны Владимиру Путину. Чего администрация города, естественно, опасается. Чиновники пытаются сделать все, чтобы не «выносить мусор из избы». Ведь на протяжении многих лет на предприятии злостно нарушалось трудовое законодательство, дорожникам систематически недоплачивали зарплату. И этот факт уже подтвержден юридически – в судах различных инстанций.

Порочная практика

Вкратце о сути конфликта. Еще два года назад работники СДУ начали подавать в суды иски о пересчете зарплат. Они получают зарплату примерно в два раза меньше, чем им было положено согласно Отраслевому Тарифному соглашению.

Республиканское Отраслевое соглашение, регулирующее оплату по тарифным ставкам, было заключено между профсоюзом дорожников и правительством Коми и действует уже много лет. Надо признать, республиканская власть его неукоснительно соблюдает, чего не скажешь о муниципальных чиновниках, в частности, воркутинских. Работодатель в лице МБУ «СДУ» попросту отказался его исполнять.

Воркутинские дорожники долго терпели эту ситуацию, но затем создали свою первичную профорганизацию, в которую входят теперь более 50 процентов работников СДУ. После чего стали обращаться в суды и выигрывать. Сегодня таких исков уже 110, а будет еще больше (всего же на предприятии трудятся порядка 250 человек). В судах выяснилось, что работникам систематически недоплачивали примерно по 30 тысяч рублей в месяц. То есть почти половину зарплаты. А поскольку тяжбы длятся годами, в исполнительных судебных листах, которые вскоре получит работодатель, будут фигурировать крупные суммы – по 700-900 тысяч рублей (с учетом задержки зарплаты). И это на каждого работника!

«Ни сверху, ни снизу»

Чиновники мэрии заявляют, что на оплату труда дополнительно потребуется порядка 90 млн рублей в год, а таких денег в муниципальной казне якобы нет. В бюджете города на все нужды специализированного предприятия, которое занимается содержанием, ремонтом городских дорог, расчисткой улиц от снега и т.д., заложено 170 млн руб.

– Вот выделили нам на вас бюджет 170 миллионов, столько и есть, ни больше, ни меньше, – сказал на встрече с работниками СДУ вице-мэр Воркуты Юрий Слонис. – Никто нам больше не даст, ни сверху, ни снизу.

– А нам-то как жить на 40 тысяч? – возмущались рабочие.

40 тысяч рублей, по меркам, например, Сыктывкара, зарплата неплохая. Но для Воркуты, где цены гораздо выше, это, конечно, мизер. За одни только коммунальные услуги здесь многие платят по 17 тысяч.

Справедливости ради следует сказать, что рабочие СДУ все-таки получали больше – за счет премий. Однако тем из них, кто обратился в суд, премии убрали. По сути возник элемент шантажа: либо вы отказываетесь от исков, либо останетесь без премий.

Но премии – это, так сказать, величина переменная (сегодня есть, завтра нет), она целиком зависит от «доброй воли» начальства. Рабочие же требуют стабильной зарплаты, положенной им по закону.

Грубое нарушение

На том же собрании рабочие предлагали своему руководству обратиться к республиканским или даже федеральным властям за дополнительным финансированием предприятия. Но местная власть этого страшится, как огня. Ведь тогда может последовать проверка расходования муниципальных средств. Надзорные органы спросят: насколько обоснованной была сумма (170 млн рублей), выделенная на нужды городского дорожного хозяйства? И тут выяснится, что муниципальное предприятие «СДУ» годами финансировалось по остаточному принципу, а «сэкономленные» мэрией деньги, возможно, шли на другие цели. За такие бюджетные «шалости» можно и в тюрьму угодить.

Чиновники сами загнали себя в угол, положение у них отчаянное. Поэтому они пустились во все тяжкие. «Председатель профкома постоянно подвергается давлению и шантажу со стороны работодателя и его учредителя на протяжении вот уже года», – говорится в обращении коллектива СДУ, направленном главе республики. Однако председатель профкома СДУ Николай Тросько на шантаж не поддался. И тогда начальство сделало еще один шаг – очень рискованный.

«Руководитель нашего учреждения (Николай Прытков – Ред.) принял решение отправить в Минтруд без обсуждения с трудовым коллективом отказ от присоединения к Отраслевому Тарифному соглашению РК на 2024-26 гг.», – говорится в Обращении. А это грубейшее нарушение трудового законодательства.

А если все уйдут?

Давление на работников предприятия продолжается. На встрече с коллективом ДСУ, состоявшейся 14 февраля, и.о. начальника управления городского хозяйства Юрий Байбородов уже откровенно запугивал рабочих: мол, если они не пойдут на уступки, то «два месяца работаем, а потом все – под сокращение».

– Но если все массово уйдут, вам лучше будет? – с горечью спросил кто-то из рабочих.

Вопрос, конечно, риторический. Если хотя бы на несколько дней спецтехника перестанет выезжать на улицы, Воркуту попросту завалит снегом. Но заодно «завалит» и всю городскую администрацию. А если скандал дойдет до Москвы, да еще накануне президентских выборов, в Воркуту сразу примчится целая бригада прокуроров и следователей. И многие головы тогда полетят. Причем, возможно, не только в Воркуте, но и в Сыктывкаре. А так оно, вероятно, и будет, коли республиканское правительство, допустившее эту ситуацию, не вмешается в этот конфликт, причем срочно.

По информации «Трибуны», воркутинские дорожники вовсе не собираются бастовать. Во всяком случае, до тех пор, пока не исчерпаны другие возможности. Они добиваются лишь того, что им положено по закону. И нет никаких сомнений, что закон на их стороне.

Владимир СУМАРОКОВ.