Вороватые компании больше не будут собирать деньги за ЖКУ

Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ. С 1 апреля он вступает в силу. Закон позволяет потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями (РСО), минуя управляющие компании (УК).

При этом переход на такие договоры не будет обязательным для всех. Из расчетов будут исключены только те УК, которые не смогли вовремя (в течение двух месяцев) рассчитаться с РСО, накопили долги или продемонстрировали другие недобросовестные действия. В таком случае граждане (собственники) смогут отказаться от взаимодействия с такой УК, приняв решение на общем собрании о заключении прямых договоров с РСО на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, вывоз мусора, исключив из цепочки «управляшку».

Закон предусматривает, что и ресурсники могут в одностороннем порядке расторгать договоры с УК, если те накопили задолженность по оплате в размере двух среднемесячных платежей.