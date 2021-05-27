Вот и подвози такого! (Криминал от 28 мая)

В Сыктывкаре пассажир напал на водителя с ножом и отнял деньги.

Автовладелец посочувствовал пьяному мужчине, который попросил довезти его до дома. А тот вместо оплаты вынул нож и, приставив его к шее водителя, потребовал деньги. Шокированный хозяин авто отдал имеющиеся в кармане 4 тысячи рублей, после чего грабитель покинул машину. Стражи порядка уже задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

Меломан заработал срок

Скандал из-за громкой музыки закончился поножовщиной.

По версии следствия, в октябре прошлого года сыктывкарец с друзьями устроил шумные посиделки. Компания слушала громкую музыку, за что получила замечание от соседа. Музыку приглушили, но ненадолго. Сосед пришел повторно. Между ним и нетрезвым меломаном возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес соседу два удара ножом, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Две дамы с собачкой

Полицейские Сыктывкара вернули похищенную любимицу владелице.

Пришедшая в полицию женщина рассказала, что ненадолго оставила собаку около дома на привязи, а когда вернулась, ее на месте не оказалось. Сыщики установили, что собаку забрала неизвестная женщина. С помощью видеосистемы удалось установить номер автомобиля женщины, а затем ее личность. Дама пояснила, что оставлять животное без присмотра надолго в жаркую погоду жестоко, поэтому и увезла несчастное животное к себе.

Находчивый воришка

При задержании он съел украденную колбасу.

Сыктывкарский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в четырех мелких хищениях чужого имущества. Сначала он утащил бутылку бальзама для волос, потом упаковку парфюмерной воды. Его поймали, когда он выносил под одеждой кусок колбасы. Воришка вскрыл упаковку и мгновенно съел продукт весом 300 граммов на глазах потрясенных очевидцев. Суд приговорил его к девяти месяцам исправительной колонии общего режима.

Квартирный вопрос их испортил

Житель Удоры избил мать и угрожал ей убийством.

В полицию обратилась пожилая женщина с жалобой на собственного сына, стоящего под административным надзором. В ходе дознания установлено, что он пришел домой пьяным и начал обвинять мать в том, что пока он находился в колонии, она продала трехкомнатную квартиру, и теперь им приходится ютиться в однокомнатной. Мужчина стал высказывать матери угрозы убийством и избил. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Девушка погибла на рельсах

В Эжве поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку.

Трагедия произошла вечером 26 мая на пешеходном переходе железнодорожной станции Эжва. Как установлено следствием, девушка шла по нерегулируемому пешеходному переходу через железнодорожные пути. По предварительной информации, она была в наушниках и не услышала гудок маневренного тепловоза.