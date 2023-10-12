Вот так учитель! (Криминал от 13 октября)

В Ижемском районе за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения осужден директор автошколы.

41-летний житель Ижемского района, являясь директором филиала автошколы и преподавателем правил дорожного движения, уже привлекался ранее к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. И вновь «попался». Причем на своем автомобиле «Лада Калина», переоборудованном для учебной езды и имеющем обозначения в виде знака «У». Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Принадлежащий подсудимому автомобиль конфискован в доход государства.

Хотел побыстрее…

Из-за нарушения требований пожарной безопасности погибли два человека.

На 29-летнего жителя Вуктыла были возложены обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности. В марте этого года в помещении жилого балка на территории Троицко-Печорского района он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, плеснул для растопки в печь легковоспламеняющуюся жидкость. Произошел пожар, в результате которого от отравления окисью углерода погибли двое мужчин, спавшие в тот момент в балке. Подсудимому назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок 2 года.

Разозлился и поджег авто

Житель Печоры спалил машину соседа за то, то тот делал ему замечания из-за громкой музыки.

Мужчина в состоянии опьянения, будучи недовольным тем, что сосед мешает ему слушать громкую музыку и ставит свой автомобиль под окно его квартиры, поджег транспортное средство. В результате был поврежден ряд деталей автомобиля, размер затрат на восстановительный ремонт составил 145 300 рублей. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием в ИК строгого режима.

Один затопил, другой поцарапал

Сыктывкарец обиделся на соседа, которого он затопил, и повредил его машину.

Однажды один сосед нечаянно залил потолок квартиры другого: сломалась стиральная машина. Спор между невольным виновником и потерпевшим, между тем, был таким громким, что соседям пришлось вызывать наряд ППС. Спустя сутки после ссоры мужчина, который невольно стал виновником затопления, в состоянии опьянения вышел во двор и решил отомстить кричавшему на него соседу. Взял ключ и поцарапал кузов автомобиля «обидчика». Стоимость ущерба составила более 73 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Приехали за хариусом – увязли в болоте

Интинский аварийно-спасательный отряд выезжал на спасение рыбаков из Сочи.

Трое мужчин отправились в район Приполярного Урала на р. Лемва. В устье р. Б. Надота они хотели выловить хариуса. 6 октября на обратном пути дорогу размыло, и их «Нива» увязла в болоте. Чтобы найти место, где ловит связь, одному из рыбаков пришлось пройти почти 20 км до перевала. Оттуда он дозвонился в службу спасения. В 15 дня на Лемву выехали спасатели, которые добрались до места только к 23 вечера. Они вытащили автомобиль и забрали пострадавших в Инту в удовлетворительном состоянии.