Вова Сидоров к школе готов, а как подготовилось Министерство образования?

Абстрактный мальчик Сидоров, чья фамилия все лето обыгрывалась в рекламе школьных товаров, наверняка обрадовался маленькой отсрочке: 1 сентября выпало на воскресенье. Но уже в понедельник он попадет в руки опытных педагогов, которые этого только и ждут…

Сядут все

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова доложила главе республики о полной готовности детских садов и школ. Комиссиями приняты 783 образовательные организации.

К 1 сентября в школах республики дополнительно появятся 550 мест, а в дошкольных будет введено 90 новых мест. Например, откроется новый корпус на 250 мест в селе Усть-Кулом, 200 человек примет Республиканский лицей для одаренных детей. После капитального ремонта откроется здание школы № 4 в Сыктывкаре. До конца года планируется ввести 50 дополнительных мест в специальной (коррекционной) школе № 40 города Сыктывкара.

Однако министр умолчала о том, сколько школ в республике не откроется в новом учебном году. Так, из-за аварийного состояния закрыта школа № 4 в Печоре. По той же причине не придут ученики в стены столичной гимназии им. Пушкина. А новая школа в сыктывкарской «Орбите» все еще не достроена.

Конечно, никто из школьников «без места» не остался, все сядут за парты. Но места появились за счет уплотнения других учебных заведений. Проблема второй смены пока не решена, на что продолжают жаловаться родители учеников из ряда школ.

Чего не пишут в указах

Согласно майским указам Путина, зарплата педагога должна быть не ниже средней по региону. Однако лишь несколько из 85 российских регионов сумели достичь этого показателя.

Согласно данным Росстата за январь-июнь 2019 года, предусмотренный майскими указами уровень зарплат в стране не сохраняется для педагогов дошкольных организаций (86,7%) и дополнительного образования (92,9%).

— У нас в Коми майские указы в целом по отрасли исполняются, — говорит директор сыктывкарского Дворца творчества детей и учащейся молодежи Татьяна Астарханова, эксперт ОНФ по вопросам образования. — Но! В майских указах не сказано, из чего должна складываться такая сумма. У нас она складывается за счет северных и районных надбавок, а еще за счет того, что большинство педагогов работает на полторы-две ставки.

Полтысячи вакансий

По мнению Астархановой, дефицит педагогических кадров в Коми однозначно есть. Вузы и училища ежегодно выпускают педагогов, но кадров не хватает. Молодые учителя уходят, проработав немного. Школа держится на тех, «кому за…» Причем сегодня к ним предъявляют завышенные требования при аттестации. Некоторым трудно переучиваться и осваивать все, что связано с цифровизацией.

Ранее, 8 августа, министр образования сообщала, что в Коми не хватает более полутысячи педагогов. В сферах дошкольного, школьного и дополнительного образования 523 вакансии.

Педагогов не хватает даже в таких относительно благополучных городах, как Усинск (свыше 40 вакансий, которые будут закрываться путем совмещения). Что уж говорить о сельских школах?

1,5 учителя

— Майские указы выполняются по большинству муниципалитетов. Но какой ценой? За счет увеличения нагрузки и усиления интенсивности труда педагогов. Официальных данных у меня нет, но знаю, что большинство учителей трудятся на 1,3-1,9 ставки, — сообщил «Трибуне» председатель рескома профсоюза педагогов Михаил Иванов.

Идет процесс оптимизации, некоторые школы закрывают. Происходит это по двум причинам: либо здание аварийное, либо количество учеников столь мало, что на каждого приходится две единицы персонала. Решение о закрытии принимает муниципалитет. Увы, этот процесс необратим, идет он по всей стране. Сохранить малокомплектные школы трудно. Во-первых, качество знаний в них ниже, оно «неконкурентоспособное». Во-вторых, для их содержания нужны субсидии, а методика начисления — подушевое финансирование. Мало учеников — мало денег.

— Нагрузка на педагогов ложится большая, а это чревато профессиональным выгоранием, — говорит Надежда Калиниченко — директор сыктывкарской школы и профсоюзный активист. — Детей много. Например, в моей школе первых классов в параллели шесть. А раньше было четыре. У меня в коллективе примерно 20% учителей трудится на полторы ставки и более. И хотя в школе вакансий нет, нет и очереди из желающих устроиться. А жаль! Надо стремиться к тому, чтобы приходило больше молодежи, была некая конкуренция. Привлекать молодых специалистов нужно в том числе и тем, чтобы помочь им решить жилищную проблему. Ведь с учительской зарплаты на ипотеку не наскребешь.

Нина ВЕТЛУГИНА.