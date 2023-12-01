10 декабря на сцене Республиканского театра оперы и балета состоится бенефис ведущей солистки театра Елены Лодыгиной, приуроченный к 15-летию ее творчества.

В этот вечер артистка выйдет на сцену в образе Теодоры Вердье, грациозной аристократки, прекрасной возлюбленной таинственного мистера Икс в оперетте И. Кальмана «Принцесса цирка». В представлении будут также участвовать артисты Андрей Ковалев, Галина Петрова, Анатолий Журавлев, Ксения Шабалина, Николай Калашников, Тамара Савченко, Николай Глебов и Сергей Журков.

Накануне бенефиса с Еленой Лодыгиной побеседовал корреспондент «Трибуны».

«Главное – не молчать»

Родом она из Визинги Сысольского района. Первой талант девочки заметила музыкальный руководитель детского сада, которая создала ансамбль «Хуторок». Малыши из ансамбля выступали не только в родном селе, но и ездили на различные конкурсы-фестивали.

После школы Елена даже и не мечтала заниматься большим искусством. Она собиралась получить образование педагога, учителя музыки. Закончила сначала педколледж, а затем Владимирский госуниверситет (музыкальное искусство).

Вернувшись в Сыктывкар, она сразу стала солисткой театра оперы и балета. С первого же спектакля с ее участием (это была опера на коми языке) коллеги увидели: в театре появилась новая яркая артистка.

Сегодня в творческой копилке Елены более 40 разноплановых женских образов. Ей подвластны и оперные партии, и роли в опереттах.

– Для оперной певицы не достаточно только красивого вокала, нужно уметь перевоплощаться в героев. Наш театр универсальный: оперы, оперетты, мюзиклы, сказки. А это разные манеры исполнения, что жутко интересно, – рассказывает Елена.

– А были у вас смешные случаи во время выступлений?

– Бывает, что кто-то вовремя не выходит на сцену – и приходится импровизировать. А бывает, что текст вылетает из головы, и тогда – на ходу сочиняешь. Главное – не молчать на сцене. Я и своим студентам так говорю (Елена Лодыгина преподает вокал в колледже искусств – Авт.).

Большой друг «Друга»

Елена Лодыгина не только талантливая артистка, но и замечательный кулинар. Она печет вкусные торты, пироги, делает домашнее мороженое и конфеты. Но не на заказ, а если надо, например, поздравить коллег с юбилеем либо в благотворительных целях. Артистка уже много лет является волонтером приюта «Друг», устраивает благотворительные концерты. Всю выручку (последний раз собрали 90 тысяч рублей) отдает в собачьи приюты.

– Почему решили помогать именно бездомным собакам?

– Я выросла в селе, в нашей семье всегда держали животных. Но больше всего я люблю собак. В детстве случилась печальная история: мою собаку задавили прямо на моих глазах. Пса я похоронила как человека, даже устроила поминки на 40 дней… И до сих пор не могу оставаться равнодушной, когда животные попадают в беду. Из приюта взяла собаку, 14 лет уже живет со мной. Это самый лучший друг.

«Приглашаю на бенефис»

О семье Елена рассказала кратко. Ее муж – артист театрального хора, баритон Владимир Антонов. Сюда приехал из Йошкар-Олы. У талантливых супругов растет сын, которому скоро будет четыре года. Елена говорит, что мальчик уже поет, правда, пока только на утренниках в садике. Возможно, он пойдет по стопам родителей.

– Как любите отдыхать?

– Муж увлекся туризмом по Коми: то он сплавляется на лодках по рекам, то лезет в горы. Я же люблю пассивный отдых у моря.

– Не хотите уезжать в другой театр?

– Нет. Я люблю свою родину, свой театр. А других сцен мне хватает и на гастролях.

– Какую роль вы сейчас готовите?

– Партию Маргариты в опере Шарля Гуно «Фауст». Сначала меня напугал мистический сюжет, зато там музыка очень красивая. Премьера состоится на фестивале «Сыктывкарса тулыс». А пока я приглашаю всех на свой бенефис – на оперетту «Принцесса цирка».

Екатерина МАКАРОВА.