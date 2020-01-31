Возьмем в руки «шашечки»? Таксисты готовы биться за увеличение тарифов

Министерство промышленности республики пытается выступать в качестве «третейского судьи» в споре между участниками рынка такси. По словам чиновников, Минпром озабочен конфликтной ситуацией, в результате которой может ухудшиться качество обслуживания пассажиров.



Осенью прошлого года сыктывкарские таксисты объявили забастовку. Водители такси жаловались, что находятся на грани выживания. По их мнению, причина — засилье федеральных агрегаторов, в частности, приход на рынок сервиса «Яндекс.Такси». Чтобы как-то урегулировать ситуацию, в дело вмешалось правительство республики.

После этого состоялась встреча участников рынка такси под председательством министра промышленности Александра Ремиги. В результате переговоров появилось соглашение, которое не разрешило конфликт. Как заявил «Комиинформу» представитель сообщества таксистов Сыктывкара Денис Жилионис, никаких конкретных подвижек в работе таксистов нет: «Соглашение, так же как и подписанное в 2018 году, ни к чему не обязывает. Оно никак не регулирует среднюю цену поездки по городу. Речь идет только о максимальной стоимости за поездку, а о минимальной не говорится ни слова».

На встрече в правительстве прозвучало, что доходы водителя, работающего по 12 часов 25 дней в месяц, составили 106 тысяч рублей, а расходы (налог, покупка бензина, масла, запчастей, медосмотр и т.д.) превысили 76 тысяч. «Для человека, который встает в 6 утра, работает по 12 часов — это недостойная зарплата».

Ненавязчивый сервис

Представитель агрегатора видит ситуацию совсем по-другому. По его мнению, «Яндекс.Такси» выступает за безопасные перевозки, поэтому водителя отключают от сервиса после того, как он проработает девять часов. А при начислении зарплаты агрегатор ориентируется на среднюю зарплату водителей своей компании. Звучит и такой аргумент: большую часть денег от выручки «съедают» «бомбилы», то есть нелегалы, отбирающие клиентов у организованных таксистов.

Итак, главное требование таксистов – увеличение тарифов. Но если Минпром пойдет на уступки, стоимость поездок существенно возрастет. Хотя, по идее, государство вообще не должно вмешиваться в «разборки» таксистов. То есть в одну из немногих сфер, где еще сохраняются реальные рыночные отношения, основанные на конкуренции.

Особый вид бизнеса

«Трибуна» попросила прокомментировать ситуацию председателя рескома профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Ивана Урсу.

— Сервис такси — это особый вид бизнеса, он не должен регулироваться «от» и «до». Как отмечалось, правительство установило максимальный тариф, что логично: этим защищается население, которое у нас вовсе не так богато, чтобы платить много. Желание таксистов установить минимальный тариф в 150 рублей за поездку — это попытка получить доход с благословения государства при любых обстоятельствах, — считает Иван Урсу. — Но так не бывает: если государство вмешивается и устанавливает непосильные для горожан тарифы, а проще говоря, регулирует отношения между перевозчиком и пассажиром, оно несет ответственность за это. Значит, если таксист не получит свою выручку, государство будет обязано компенсировать ему выпадающие доходы. А откуда у него деньги на это? Оно и так компенсирует автобусные перевозки, оплачивая поездки тех же пенсионеров и других льготников.

То, что сейчас происходит в сервисе такси, — веяние времени. В той же Москве и других крупных городах «бомбилы» разгромлены новыми технологиями. У нас на глазах исчезают нелегальные извозчики, которые не отвечают за безопасность клиентов. Никто больше не ловит такси «с руки», не торгуется с водителем, не боится быть ограбленным или избитым. Новые технологии оказались более сильным инструментом, чем гигантская государственная машина. Теперь цену поездки определяет диспетчер согласно устоявшимся расценкам, которому помогают спутники и интернет, причем вся поездка находится под контролем. Цену в конце концов установит тот самый рынок, о котором так много говорилось.

Анатолий ПОЛЬКИН.