Возраст власти не помеха

Чиновникам разрешили занимать руководящие посты до 70 лет.

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, согласно которому предельный возраст чиновника, занимающего руководящую должность на гражданской службе в регионе, может быть продлен до 70 лет. При этом право на продление срока службы, согласно закону, предоставляется назначившему чиновника на должность государственному органу или соответствующему должностному лицу. Так в госучреждениях намерены сохранять высококвалифицированные кадры.

А 1 января 2017 года вступил в силу закон, по которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев. Повышение будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин — 63 года.

Принцип, когда старики руководят обществом, не нов. Называется он геронтократией. Люди старшего поколения, заставшие период «эпохи застоя» в СССР, помнят и то, как страной руководили очень старые и почти беспомощные люди, а возраст Генеральных секретарей всегда был за 70. Аббревиатуру СССР зачастую в шутку расшифровывали как «Страна Самых Старых Руководителей». Нынче под «геронтократией» нередко понимают такой способ управления, при котором процветают косность, консерватизм, несменяемость кадров, ведущие к отсталости и упадку. Геронтократия крайне выгодна для родственников и окружения «геронтов» и реально правящих закулисных деятелей, не желающих менять ситуацию и пользующихся определенными благами. Именно они способствуют общей стагнации.

В Коми после известных событий 2015 года список руководящих персон претерпел большие изменения. В нынешнем правительстве республики много молодых лиц. На сегодня в республике средний возраст «обычного» чиновника 30-39 лет, члена правительства — 47-48 лет.

Пожалуй, самым «возрастным» представителем власти у нас является сенатор Валерий Марков (11 июля ему исполняется 70 лет), а самым молодым — 23-летний министр культуры Сергей Емельянов.