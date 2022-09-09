Вперед, зыряне! Матросы из Коми края участвовали в спасении германских моряков и японских рыбаков, помогали Миклухо-Маклаю обустроиться среди папуасов и демонстрировали японскому императору мастерство в постановке парусов

Этнографы называют коми пассионарным этносом. То есть, согласно Льву Гумилеву, этаким беспокойным, деятельным народом, стремящимся увеличить территорию своего обитания. В конце XVI – начале XVII веков коми вместе с русскими осваивали бескрайние леса и болота Сибири, на что веком позже обратил внимание русско-немецкий историк Герхард Миллер. В обнаруженной им сибирской летописи, где рассказывается об отряде Ермака, прямо говорится: «И вожи ему были зыряне».

Однако не только территорию сухопутной Российской империи осваивали выходцы из Коми края. Как установил сотрудник Национального архива РК Леонид Кызъюров, в XIX веке коми-зыряне принимали активное участие в кругосветных плаваниях на корветах, клиперах и фрегатах, показав, что им подвластна и морская стихия.

В компании с Миклухо-Маклаем

В России XIX века корветами называли трехмачтовые военные корабли, используемые для разведывательной и посыльной службы. Корвет «Витязь» был парусно-винтовым кораблем, а значит, пригодным для очень дальних разведок. Ему довелось дважды обогнуть нашу планету.

28 октября 1870 года «Витязь» вышел из Кронштадта в поход на Дальний Восток, имея на борту 28 офицеров и 301 нижний чин, среди которых оказалось четыре уроженца Усть-Сысольского уезда. Старшим в этой компании был боцманмат, то есть помощник боцмана, Иван Каракчиев. По всей видимости, это был бывалый моряк, поскольку звание боцманмата присваивалось тем, кто, как минимум, год проплавал, будучи унтер-офицером 2-й статьи. Ему предписывалось знать такелажные работы, подъем и спуск парусов, все касающееся вооружения корабля, компас, управление рулем, шлюпкой под парусом и в случае необходимости заменить боцмана. Трое других – Алексей Лихачев, Степан Сенькин и Каллистрат Забоев – служили матросами.

«Витязю» предстояло совершить переход вокруг Южной Америки в Тихий океан и доставить на берег Новой Гвинеи будущую звезду этнографии и антропологии Николая Миклухо-Маклая. Командовал корветом знаменитый русский мореплаватель, капитан 2-го ранга Павел Назимов.

Плавание было длительным, трудным и не обошлось без неприятных приключений. Темной ночью 17 декабря «Витязь» налетел на не освещенный германский барк «Вандерер». Русский корвет не пострадал, а немецкое судно через 15 минут пошло ко дну. Российским морякам удалось спасти капитана, его помощника и 8 человек команды. Их всех через два дня высадили на остров Мадейра.

2 апреля 1871 года корвет вошел в Тихий океан и к концу лета достиг острова Тамбора, где, как заметил капитан, «местные жители вели себя миролюбиво, но объяснили знаками, что с удовольствием бы поели белого человечьего мяса».

Наконец, в начале сентября корабль встал на якорь у юго-восточного побережья Новой Гвинеи. Лихачев, Сенькин и Забоев вместе с другими матросами помогли Миклухо-Маклаю обустроиться на берегу – очистили от деревьев и кустарников местность возле дома, поставили на сваи хижину, вокруг закопали шесть гальванических мин, а попутно заготовили дрова для корвета.

Из Новой Гвинеи «Витязь» двинулся в Японию, затем мимо берегов Китая и Индии дошел до Аравийского полуострова и через Суэцкий канал, Средиземное море, Гибралтарский пролив и Ла-Манш летом 1874 года вернулся в Кронштадт.

Романтическая «Светлана»

«Витязь» еще не завершил кругосветное путешествие, когда в дальнее плавание отправился фрегат «Светлана». В состав экипажа попали два уроженца Усть-Сысольского уезда – Корнил Пунегов из деревни Каргорт и Егор Таскаев из Мыраиба. Оба были матросами 2-й статьи, что в сухопутных войсках приравнивалось к званию рядового.

А среди молодых офицеров-участников экспедиции находились сын императора Александра II великий князь Алексей Романов и художник-маринист Александр Беггров, запечатлевший «Светлану» на своих акварелях. Кстати, свое название фрегат получил в честь популярной в то время романтической баллады Василия Жуковского «Светлана». Наверное, потому и путешествие получилось весьма романтическим, тем более что формальным поводом для плавания послужило приглашение президента США Улисса Гранта в благодарность за поддержку северянам в ходе гражданской войны. В 1863 году Александр II отправил к берегам Америки две эскадры, дабы предотвратить вмешательство Англии в конфликт северян и южан. На этот раз российский император намеревался приобщить своего сына к государственной деятельности и обучить морскому делу.

7 ноября 1871 года «Светлане» устроили торжественную встречу в Нью-Йорке, а через три дня великого князя принял в Белом доме сам Улисс Грант. Несколько месяцев открытый для свободного посещения фрегат простоял в бухте Лоуэр-Нью-Йорк-Бей, пока Алексей Романов вместе с легендарным генералом гражданской войны Филипом Шериданом и знаменитым охотником и шоуменом Буффало Биллом охотились на бизонов.

После столь приятного времяпровождения великий князь предполагал вернуться домой. Но неожиданно он получил указание от отца следовать в Японию, дабы выразить свое почтение императору Муцухито. В те годы молодой японский монарх намеревался провести реформы, призванные вывести Страну восходящего солнца из самоизоляции и превратить ее в сильнейшую мировую державу. 1 ноября 1872 года «Светлана» прибыла в крупнейший японский порт Йокогама. Спустя две недели Муцухито лично посетил фрегат, где Пунегов и Таскаев вместе с другими матросами продемонстрировали японскому императору свое мастерство в постановке парусов и артиллерийской стрельбе.

В декабре «Светлана» приплыла во Владивосток. Алексей Романов попрощался с экипажем – в Петербург он отправился сухим путем через Сибирь. А фрегат через несколько месяцев, пройдя тем же маршрутом, что и «Витязь», вернулся в Кронштадт.

Счастливые встречи

После путешествия на «Светлане» Корнил Пунегов вполне мог считать себя обветренным и просоленным морским волком, которым бы гордилась родная деревня. Однако судьба отправила его во вторую кругосветку – на этот раз на парусно-винтовом клипере «Крейсер», которым командовал капитан-лейтенант Константин Назимов, младший брат Павла Назимова. В свободное время Константин Николаевич писал картины и, конечно же, зарисовал доверенное ему судно.

В составе экипажа Пунегов был не единственным уроженцем Коми края. В звании марсового старшины, то есть унтер-офицера, заведующего деревянной площадкой на мачте, в этот нелегкий путь отправился его земляк Степан Муравьев – не менее опытный мореход, дослужившийся в ходе этого плавания до боцманмата. А кочегарами на «Крейсере» служили Осип Пятков из Визинги и Кесарь Камбалов родом из деревни Чукачинской возле села Зеленец.

В те времена клиперы были самыми быстроходными судами, а потому перед ними ставились, как правило, боевые задачи. В 1876 году обстановка в Европе обострилась, назревала очередная русско-турецкая война, и «Крейсеру» приказали из Кронштадта перейти в Средиземное море и присоединиться к эскадре адмирала Ивана Бутакова. Однако вскоре возникла угроза вмешательства англичан в балканский конфликт, а потому всю эскадру направили к атлантическим берегам США. В случае начала боевых действий ей вменялось приступить к крейсерским операциям на торговых путях Великобритании в Атлантическом океане.

Весной 1877 года, когда стало ясно, что англичане воевать с Россией не собираются, эскадру отозвали в Кронштадт, а «Крейсеру» предписали идти через Тихий океан в уже знакомый Пунегову порт Йокогама. А там уже стоял русский корвет «Баян», на котором несли службу уроженцы Усть-Сысольского уезда горнист Алексей Костин, кочегар 1-й статьи Лука Игнатов и матрос 1-й статьи Филипп Надуткин. Нетрудно представить, сколь радостной была встреча земляков в такой дали от родной земли.

Из Йокогамы оба корабля направились в Нагасаки. По пути наши моряки спасли японских рыбаков из разбитой штормом джонки. А в самом порту они помогли потушить пожар на японском пароходе «Генсай Мару». В дальнейшем их пути разошлись. «Баян» уплыл во Владивосток, а «Крейсер» под флагом российского контр-адмирала Олафа Штакельберга отправился на рекогносцировку в Макао, побывал в Гонконге, провел в океане учебные стрельбы и вернулся в Йокогаму, где стоял российский клипер «Джигит». А на нем служил в качестве матроса 1-й статьи уроженец села Аныб Степан Пименов. Так японский порт стал для моряков из Коми края почти родным.

P.S. «За беспорочную службу»

Описанные выше плавания были не единственными кругосветками, в которых принимали участие коми-зыряне. По сведениям Леонида Кызъюрова, в 1869-73 гг. шесть уроженцев Коми края обогнули земной шар на клиперах «Гайдамак» и «Алмаз». С 1872 по 1876 гг. аналогичный путь проделал корвет «Аскольд», в экипаже которого числилось четверо коми-зырян. Шестеро наших земляков участвовали в длительном зарубежном плавании на фрегате «Минин». А были еще кругосветные путешествия клиперов «Разбойник» и «Вестник», где также отметились уроженцы Коми края.

Об их дальнейших судьбах мало что известно. Алексея Лихачева после плавания на «Витязе» отпустили на несколько месяцев в отпуск, но в марте 1875 года он вернулся на Балтику, а в октябре 1877 года – в разгар войны с турками – его перевели на Черное море. Последней наградой, полученной Лихачевым перед увольнением в запас, стала темно-бронзовая медаль «В память русско-турецкой войны 1877-1878 гг.». Степана Сенькина после возвращения из дальнего похода удостоили нашивки «За 6-летнюю беспорочную службу», а в 1877 году произвели в звание парусного мастера. Каллистрат Забоев через два года после возвращения на родину вновь отправился в заграничное путешествие на фрегате «Петропавловск» в качестве кочегара 1-й статьи.

«За беспорочную службу»

Описанные выше плавания были не единственными кругосветками, в которых принимали участие коми-зыряне. По сведениям Леонида Кызъюрова, в 1869-73 гг. шесть уроженцев Коми края обогнули земной шар на клиперах «Гайдамак» и «Алмаз».

С 1872 по 1876 гг. аналогичный путь проделал корвет «Аскольд», в экипаже которого числилось четверо коми-зырян. Шестеро наших земляков участвовало в длительном зарубежном плавании на фрегате «Минин». А были еще кругосветные путешествия клиперов «Разбойник» и «Вестник», где также отметились уроженцы Коми края.

Игорь БОБРАКОВ.