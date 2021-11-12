Мир стремительно меняется. На смену традиционным источникам энергии приходят новые, альтернативные. Как правило, их маркируют с помощью цветовых эпитетов. И России, конечно, тоже не избежать «цветной революции» в энергетике.

То, что еще вчера было фантастикой, сегодня уже реальность. 30 лет назад никто, например, не мог поверить, что обычную воду мы будем покупать в пластиковых бутылках, да и сам пластик появился сравнительно недавно. Когда-то мы гордились своими запасами угля, а теперь говорим, что от него нужно отказаться. Грязная, мол, это энергетика, вред природе. Но если не уголь и нефть, то что тогда? Солнечная, ветряная, гидроэнергетика? Да, все это вместе и еще – водород! Причем для экологии лучше бы «зеленый», но для Коми пока это сложновато. У нас будет «бирюзовый»!

На первом месте у нас – водород

В октябре в Москве прошла конференция и выставка «Водород Россия и СНГ», на которой обсуждались актуальные вопросы, связанные с планами России отказаться от углеродной энергетики, из-за ее негативного влияния на климат. В перспективе страна собирается переходить на водородное топливо – самое эффективное и экологичное. Участники форума, среди которых была и зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева, обсудили планы по реализации инвестиционных проектов в этой области.

«Климатическая повестка становится значимым фактором изменений в мировой экономике и энергетике. Одной из приоритетных целей рассматривается низкоуглеродная экономика, – заявила Э. Ахмеева. – Первыми производителями водорода в России должны стать «Газпром» и «Росатом». Компании планируют запустить пилотные водородные установки на атомных электростанциях, объектах добычи газа и предприятиях по переработке сырья».

В Республике Коми инновационное развитие «зеленой энергетики» начнется с производства «бирюзового» водорода методом пиролиза метана в ЕГТС ПАО «Газпром» на базе Сосногорского ГПЗ. При этом рассматривается возможность создания опытно-промышленного полигона по отработке технологии получения метан-водородных смесей с применением процесса одностадийной адиабатической конверсии метана, которая существенно упрощает технологию и не требует энерго- и капиталозатратного электролиза воды. С данным проектом Республика Коми вошла в Атлас российских проектов, который недавно был презентован Минпромторгом России. Всего в Атлас вошли 33 проекта из 18 регионов России».

«Успешная реализация данного проекта позволит сделать огромный шаг вперед по развитию «зеленой энергетики» в Республике Коми, а так же значительно улучшить экологию в промышленных центрах. Будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению высококвалифицированных кадров», – уверена Э. Ахмеева.

Чубайс торопит

«Россия должна поторопиться с развитием производства водорода. Если не поспешить, то страна столкнется с опасностью проиграть конкурентам, – считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. – Производство водорода и реструктуризация отраслей могут перевернуть отечественную экономику. Сейчас главное для России — не упустить эту возможность. Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более $100 млрд. Это очень серьезные цифры и колоссальный вызов, который затронет всех – от промышленности до науки».

Бурый осторожничает

А вот те самые представители науки предпочитают не спешить и все внимательно «взвесить».

– Для реализации проекта производства водорода в Республике Коми нет никаких оснований. Пока это сырая идея, под которую нет ни технологий, ни кадров, которые бы эти технологии придумали, ни финансовых и организационных ресурсов, – считает заведующий лабораторией комплексных топливно-энергетических проблем Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН Олег Бурый.

– Чтобы понять, актуальна для нас тематика водородной энергетики или нет, следует ответить на три вопроса: ресурсы, логистика, рынок. Сегодня проблема состоит в том, что ресурсы природного газа в Коми практически исчерпаны. Добыча падает уже несколько десятилетий, новых открытий нет и не предвидится. Проблема загрузки Сосногорского ГПЗ сырьем немного смягчается поставками попутного нефтяного газа, но и его ресурсы сильно ограничены и в ближайшие годы точно не вырастут. Следовательно, альтернатива закрытию завода – его перепрофилирование под другую продукцию (водород). Но такой вариант не отвечает на вопрос: где брать газ для производства водорода, если своего газа нет? Очевидный ответ – из системы магистральных газопроводов «Ямал-Европа».

Тогда, возникает новая проблема – логистика. Объективные законы размещения промышленности говорят, что наиболее экономически эффективно производить продукт вблизи источников сырья, энергии или конечного потребления. Коми своего сырья практически не имеет, энергетика устаревшая, углеродная (газовая) и дорогая. К тому же регион расположен вдали от потенциальных потребителей водорода. Следует понимать, что на сегодня технологий эффективной и безопасной транспортировки водорода до потребителей на большие расстояния не существует. В чистом виде для производства энергии на теплоэлектростанциях его также использовать нельзя. Остается смешивать водород с метаном и прокачивать по действующим газопроводам, что не имеет никакого смысла, учитывая географическое положение республики и чему противится сам «Газпром».

И наконец, третий аспект – рынок. Все имеющиеся стратегии подразумевают экспорт водорода за границу. О внутрироссийском и тем более о внутриреспубликанском использовании водорода в промышленных масштабах речи не идет. Но, как уже было сказано, российский «бирюзовый водород» будет проигрывать европейскому «зеленому» как по политическим, так и по климатическим причинам.Экономия на затратах энергии для технологии пиролиза может быть нивелирована трансграничным углеродным налогом.

Таким образом, перспективы решения указанных проблем мне также видятся сомнительными.

Лиля ВОВК.