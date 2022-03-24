Впрок закупать не надо (Блиц от 25 марта)

В Коми поступила крупная партия лекарств.

В Коми нет дефицита жизненно необходимых лекарств, заявляет начальник складского комплекса ГУП «Государственные аптеки РК» Татьяна Бомбина. Недавно в республику поступила большая партия лекарственных препаратов, в частности, препараты для лечения болезней ЖКТ, детское лечебное питание, противосудорожные препараты. Достаточно, по словам чиновницы, препаратов для снижения сахара в крови, распределяемых по федеральной льготе. «Оснований для ажиотажа нет, поставки препаратов идут, в том числе – импортных. Даже если в аптеке нет какого-то конкретного препарата, фармацевт почти всегда найдет несколько аналогичных препаратов».

Монди цену не менял

Цены на офисную бумагу, в том числе бренд «Снегурочка», существенно выросли.

«Розничная цена не зависит от комбината, – ответил на запрос БНК производитель «Снегурочки». – В текущих условиях команда Монди СЛПК сталкивается с рядом ограничений, включая импорт химикатов, запчастей и прочих необходимых материалов, но предприятие работает над обеспечением соответствующих цепочек поставок и продолжает выпуск бумаги. Объемы производства остались на прежнем уровне и подтверждены заказами на ближайшее будущее. Мощности, которые использовались для выпуска экспортной продукции, переориентированы на внутренний рынок».

Воркутинские баклажаны

В Заполярье хотят построить тепличный комплекс для выращивания томатов, огурцов, перца и «синеньких».

Теплица является одним из социально значимых объектов наряду со строительством клинико-диагностического центра в рамках медкластера, а также объекта по переработке земельных отвалов, заявил на заседании правительства Коми глава Воркуты Ярослав Шапошников. Для теплицы уже найден участок в 11 га в поселке Северный. Объект планируют подключить к газу и трудоустроить на нем 125 человек. Объемы производства рассчитаны в том числе на экспорт продукции в Лабытнанги и Салехард. Глава Коми поручил правительству дать проекту «зеленый свет».

Первый раз в первый класс

Заявления на прием детей в школу начнут принимать 1 апреля.

Есть три способа записать детей: очное посещение школы, отправка заявления и документов по почте, а также электронная регистрация на интернет-портале дети11.рф. При электронной регистрации родители должны быть зарегистрированы на интернет-портале «Госуслуги». После подачи электронного заявления в школу в срок до 30 июня родители должны предоставить оригиналы документов в образовательную организацию.

Выиграла джекпот

На призовые она хочет приобрести квартиру для дочери.

Самый крупный в истории государственной лотереи «Рокетбинго» джекпот был разыгран в конце января. Сумма выигрыша составила 13 880 870 рублей, а победительницей стала Татьяна Мелехина – бухгалтер в службе судебных приставов из Сыктывкара. «Я визуализировала свой выигрыш. Уверена, что мысли материальны. Нужно только искренне захотеть, и они точно исполнятся» – так объяснила свой секрет успеха Татьяна Мелехина.

Все мы – земляне

26 марта состоится ежегодный «Час Земли».

Акция проходит по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) с 2007 года. В России она пройдет в 14-й раз. Акция носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией является сам «Час Земли» – в 20.30 по местному времени миллионы людей на час выключат свет и бытовые электроприборы. WWF России хочет напомнить о том, что в непростые времена всем людям необходимо заботиться друг о друге. Мы все – земляне.

Впервые за сто лет

В селе Нювчим Сыктывдинского района зазвонят колокола.

Почти век Нювчим провел без храма, без креста и звона. Недавно настоятель отец

Иоанн Коюшев привез в местный храм сразу семь колоколов из Ярославской области. В прошлое воскресенье их освятили. После Пасхи запланирована установка куполов на колокольне и их настройка. Управлять колокольным звоном будет электронный звонарь – автоматическая система управления колоколами. Он может воспроизводить почти 200 видов звона. Устанавливать электронного помощника будут специалисты из Санкт-Петербурга. Стоимость работ составила почти миллион рублей. Необходимая сумма была собрана благодаря пожертвованиям прихожан.

Теперь и дневной

С 24 марта поезд Сыктывкар – Усинск будет курсировать через день.

В настоящее время между Сыктывкаром и Усинском курсирует только ночной поезд № 306/305, совершая ежедневные рейсы. Поезд Сыктывкар – Усинск из столицы Коми будет отправляться по четным числам до 30 марта, из Усинска – по нечетным с 25 по 31 марта. С 1 апреля он продолжит курсирование по нечетным числам из Сыктывкара, по четным – из Усинска.

Еду доставят к поезду

На Северной железной дороге набирает популярность новая услуга для пассажиров дальнего следования.

На станциях Ярославль, Вологда, Микунь, Иваново они могут заказать доставку еды прямо к поезду. Заказ можно сделать в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу. Кроме того, в пути следования заказать еду можно по ссылке QR-кода, размещенного на информационных «стикерах» в вагонах. Услугу оказывают местные предприятия общественного питания.

ФНС ускорила возврат налогов

Срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов сокращен до 15 дней.

Нововведение касается пока только социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки по ним давалось три месяца и еще месяц – на перечисление возврата. По имущественным вычетам с мая 2021 года на проверку отводился один месяц, а еще 15 дней – на зачисление средств. Ускорение проверок носит социальное предназначение: так население более оперативно получит возвраты по налогам, что актуально в условиях санкционного давления.